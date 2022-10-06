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Sakarya'da bir apartmanın çatısı yandı

06.10.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangın çıkan binanın bitişiğindeki okulun öğrencileri dışarı çıkarılarak bir süre bahçede bekletildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Beşköprü Mahallesi 3164. Sokak'taki bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada apartmandaki bazı kişiler çevredeki vatandaşlar tarafından bina dışına çıkarıldı. Bazı apartman sakinleri itfaiye ekiplerinin müdahalesini yaşlı gözlerle izledi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında çatıda büyük çapta hasar oluştu.

Yangın nedeniyle apartmanın bitişiğinde bulunan Hacı Emine Oba İlk ve Ortaokulu öğrencileri de öğretmenleri tarafından dışarı çıkarılarak, bir süre okul bahçesinde bekletildi.

Esnaf İsmail Karabıyık, gazetecilere, iş yerinde çalışırken komşularının çağrısı üzerine yangının çıktığını anladığını söyledi.

Daha önce apartmanda oturduğundan binayı bildiğini belirten Karabıyık, "İlk etapta 112'ye haber verdik. Doğal gaz ve elektrik sayaçlarını kapattık. Yukarıda ablasıyla yaşayan rahatsız kardeşimiz var onları ve kız çocuğumuzu indirdik. Normalde çatı katında elektrik aksamı ve hiçbir şey olmadığından ötürü neden olduğunu bilemiyoruz. Bir yangın çıktı, neden ve nasıl olduğu belli değil. Müdahale edildi. Epey bir zarar oldu." diye konuştu.

Sakarya'da bir apartmanın çatısı yandı

- Yangın çıkan binanın bitişiğindeki okulun öğrencileri dışarı çıkarılarak bir süre bahçede bekletildi

Sakarya'da bir apartmanın çatısı yandı

Sakarya'da bir apartmanın çatısı yandı

Sakarya'da bir apartmanın çatısı yandı

Sakarya'da bir apartmanın çatısı yandı

Sakarya'da bir apartmanın çatısı yandı

Sakarya'da bir apartmanın çatısı yandı

Sakarya'da bir apartmanın çatısı yandı

Sakarya'da bir apartmanın çatısı yandı

Sakarya'da bir apartmanın çatısı yandı

Sakarya'da bir apartmanın çatısı yandı

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Anahtar Kelimeler:
yangın Sakarya Serdivan çatı

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