Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Hanlıköy Mahallesi Lale Sokak'ta faaliyet gösteren plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin hızla büyümesi sonucu yangın, bitişikteki palet üretim tesisine sıçradı.

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.