Sakarya'nın Sapanca ilçesinde define aramak için kaçak kazı yapan 9 kişi gözaltına alındı.
Yanık Mahallesi'nde dere yatağında kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Çatalkaya mevkisinde düzenlenen operasyonda, ormanlık alanda bulunan dere yatağındaki 2 ayrı noktada izinsiz kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı.
Operasyonda, 7 arama dedektörü, metal sikke, 3 yuvarlak mıknatıs, bakır metal malzeme, benzinle çalışan hilti, büyük boy levye, manüle demiri, el feneri, 2 kazma, balta, 2 kürek ve nacak ile kazı için kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
Sakarya'da kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı
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