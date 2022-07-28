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Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

28.07.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'da, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, kaymakamlıklarca alınan karar gereği, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Denize girme kısıtlamasının ardından bazı vatandaşlar, kumsalda vakit geçiriyor.

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

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