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Sakarya'daki Maden Deresi ve Şelalesi bayramda ziyaretçi akınına uğradı

25.07.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'daki Maden Deresi ve Şelalesi bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler, iki yıl önce "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ilan edilen Maden Deresi ve Şelalesi ile mesire alanında yoğunluk oluşturdu.

Osmanlı döneminin son zamanlarında kurşun, boraks, çinko ve altın çıkarılan bölgenin, zaman içinde kullanım dışı kalmasıyla oluşturulan Kocaali'deki mesire alanına gelen çok sayıda ziyaretçi, piknik ve mangal yaparak keyifli vakit geçirdi.

Eski dar maden tünellerinden ve dere içinden geçerek yaklaşık 45 dakikalık yürüyüş gerçekleştiren bazı doğaseverler, Maden Deresi'ndeki şelaleye girerek serinleme fırsatı buldu.

Doğa içerisinde çeşitli spor aktiviteleri de yapan ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çekti.

Maden Deresi'nde işletmecilik yapan Hüseyin Çatalbaş, AA muhabirine, misafirleri ağırlamanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi sayısının arttığını dile getiren Çatalbaş, "Çok şükür bizim ve işletmeci arkadaşlarımızın yüzü gülüyor. Misafirlerimizden isteğimiz, tatil beldeleri ve toplu alanlarımızın bir daha kapanmaması, hayatımızın olağan şekilde devam etmesi için mutlaka aşı olmalarıdır." diye konuştu.

Sakarya'daki Maden Deresi ve Şelalesi bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Sakarya'daki Maden Deresi ve Şelalesi bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Sakarya'daki Maden Deresi ve Şelalesi bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Sakarya'daki Maden Deresi ve Şelalesi bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Sakarya'daki Maden Deresi ve Şelalesi bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Sakarya'daki Maden Deresi ve Şelalesi bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Sakarya'daki Maden Deresi ve Şelalesi bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Sakarya'daki Maden Deresi ve Şelalesi bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Sakarya'daki Maden Deresi ve Şelalesi bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Sakarya'daki Maden Deresi ve Şelalesi bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Sakarya'daki Maden Deresi ve Şelalesi bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Sakarya'daki Maden Deresi ve Şelalesi bayramda ziyaretçi akınına uğradı
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