Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel kar üzerindeki pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Başrolünü Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalebek ile paylaştığı Sakla Beni dizisinde hayat verdiği İncila karakteriyle adından sıkça söz ettiren Cemre Baysel başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan güzel oyuncu kar üzerindeki pozlarıyla olay oldu. Ünlü ismin tarzına beğeni yağdı.
Star Tv'nin sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Sakla Beni'de hayat verdiği İncila karakteriyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Cemre Baysel başarılı oyunculuğu ve duru güzelliğiyle adından söz ettiriyor.
POZLARI ÇOK KONUŞULDU
Sosyal meyda üzerindeki paylaşımlarıyla da büyük beğeni toplayan Baysel şimdi de kar üzerindeki pozlarıyla çok konuşuldu.
Cemre Baysel 'Erciyes'te ilk gün' notunu düştüğü pozlarını peş peşe paylaştı. Genç oyuncunun bu gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Baysel'e sosyal medyada; 'Bu güzelliğin halis mi?', 'Çok başka güzelsin', 'Duru güzelliğin', 'Harikasın' gibi yorumlar yapıldı.
Cemre Baysel, Ege Üniversitesi’nde sanat eğitimi aldı. Televizyona ilk çıkışını 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinden yardımcı bir rol ile yaptı.
Daha sonra 2017 yılında İsimsizler dizisinde bir süre yer aldı. Ardından tarihi drama Payitaht Abdülhamid dizisinde "Firuze" rolünde oynadı.
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