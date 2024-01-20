MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel kar üzerindeki pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel kar üzerindeki pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.01.2024 08:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünü Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalebek ile paylaştığı Sakla Beni dizisinde hayat verdiği İncila karakteriyle adından sıkça söz ettiren Cemre Baysel başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan güzel oyuncu kar üzerindeki pozlarıyla olay oldu. Ünlü ismin tarzına beğeni yağdı.

Star Tv'nin sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Sakla Beni'de hayat verdiği İncila karakteriyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Cemre Baysel başarılı oyunculuğu ve duru güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

POZLARI ÇOK KONUŞULDU

Sosyal meyda üzerindeki paylaşımlarıyla da büyük beğeni toplayan Baysel şimdi de kar üzerindeki pozlarıyla çok konuşuldu.
Cemre Baysel 'Erciyes'te ilk gün' notunu düştüğü pozlarını peş peşe paylaştı. Genç oyuncunun bu gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Baysel'e sosyal medyada; 'Bu güzelliğin halis mi?', 'Çok başka güzelsin', 'Duru güzelliğin', 'Harikasın' gibi yorumlar yapıldı.
Cemre Baysel, Ege Üniversitesi’nde sanat eğitimi aldı. Televizyona ilk çıkışını 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinden yardımcı bir rol ile yaptı.
Daha sonra 2017 yılında İsimsizler dizisinde bir süre yer aldı. Ardından tarihi drama Payitaht Abdülhamid dizisinde "Firuze" rolünde oynadı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Cemre Baysel Sakla Beni dizisi Oyuncu ünlü oyuncu karakteri
En Çok Okunan Haberler
İnci Taneleri'nin 'Dilber'den yeni dans! Hazar Ergüçlü yine çok konuşuldu

İnci Taneleri'nin 'Dilber'den yeni dans! Hazar Ergüçlü yine çok konuşuldu

AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları belli oldu

AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları belli oldu

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu! "Bizi adeta uyutmuşlar kandırıldım"

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu! "Bizi adeta uyutmuşlar kandırıldım"

2 kız çocuğu evde ipe asılı halde ölü bulunmuştu! Bakanlık devreye girdi

2 kız çocuğu evde ipe asılı halde ölü bulunmuştu! Bakanlık devreye girdi

Bir Seçil Erzan vakası daha! 'Ponzi' yöntemiyle 100 milyon liralık vurgun!

Bir Seçil Erzan vakası daha! 'Ponzi' yöntemiyle 100 milyon liralık vurgun!

Bir haftalık tatil diye geldi... Ömür boyu tatile dönüştü

Bir haftalık tatil diye geldi... Ömür boyu tatile dönüştü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.