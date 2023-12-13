Saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, İzmir'deki evine ulaştı duygu dolu anlar yaşandı!

Ankaragücü ile Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Ankara'da oynanan maçın son düdüğünün gelmesinin ardından ev sahibi ekibin eski başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu.
Aldığı darbeler sonrası yere yığılan ve etrafını saran kişiler tarafından tekmelenen Meler, hastaneye kaldırılmıştı. FIFA kokartlı hakem, hastanedeki 3. gününün ardından Acıbadem Ankara Hastanesi'nden taburcu edilmesinin ardından İzmir'deki evine doğru yola çıktı.
İzmir'de bulunan ailesinin yanına giden Halil Umut Meler'i evinin önünde büyük bir kalabalık karşılarken kendisine çiçek taktim edildi.
Halil Umut Meler ailesi ve sevenleriyle hasret giderirken zaman zaman duygusal anlar da yaşandı.