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  4. Saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, İzmir'deki evine ulaştı duygu dolu anlar yaşandı!

Saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, İzmir'deki evine ulaştı duygu dolu anlar yaşandı!

13.12.2023 17:20 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Rizespor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan maçın ardından Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırmıştı. Bu saldırı sonrası hastanede tedavi altına alınan Meler 3 günlük tedavi sonrası taburcu olurken İzmir'deki evine ulaştı. İşte detaylar...

Ankaragücü ile Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Ankara'da oynanan maçın son düdüğünün gelmesinin ardından ev sahibi ekibin eski başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu.

Aldığı darbeler sonrası yere yığılan ve etrafını saran kişiler tarafından tekmelenen Meler, hastaneye kaldırılmıştı. FIFA kokartlı hakem, hastanedeki 3. gününün ardından Acıbadem Ankara Hastanesi'nden taburcu edilmesinin ardından İzmir'deki evine doğru yola çıktı.

BÜYÜK BİR KALABALIK KARŞILADI

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İzmir'de bulunan ailesinin yanına giden Halil Umut Meler'i evinin önünde büyük bir kalabalık karşılarken kendisine çiçek taktim edildi.

Halil Umut Meler ailesi ve sevenleriyle hasret giderirken zaman zaman duygusal anlar da yaşandı.

İŞTE O ANLAR...
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