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Salt'ın yeni sergisi "Sahnede 90'lar" yarın sanatseverlerle buluşacak

14.09.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salt'ın yeni sergisi "Sahnede 90'lar" yarın sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA tarafından kurulan Salt'ın yeni sergisi "Sahnede 90'lar", 1990'lar Türkiye'sinin kültürel ortamını ve sanat üretimlerini sahne ve performans kavramları etrafında ele alıyor.

Serginin ön gösterimi ve basın toplantısından konuşan Salt Yönetim Kurulu Başkan Vekili Işıl Akdemir Evlioğlu, toplumsal kalkınmanın önemli unsurlarının bilgi, kültür sanat üretimi ve bunlara erişilebilirlik olduğuna inandıklarını söyledi.

Evlioğlu, 11 yıldır Garanti himayesinde faaliyetlerine devam eden Salt'ın bugüne dek 3 milyon kişiyi ağırladığını belirterek, "Arşivde yer alan herkese açık ve ücretsiz erişime sunulan çevrim içi dergi ve kaynaklarımız 2 milyona yaklaştı. Salt araştırma fonları aracılığıyla ise Türkiye odaklı 100'ü aşkın araştırmacıya destek sağladık." dedi.

Serginin programcısı Amira Akbıyıkoğlu da sergiye dair detayları anlattı. Basın toplantısının ardından rehberler eşliğinde sergi gezildi.

"Sahnede 90"lar sergisi sahne ve performans kavramları odağında Türkiye'nin 1990'lı yıllarından sanat üretimlerini bir araya getiriyor.

Performansın toplum, ekonomi, sokak ve siyasetle ilişkisini irdeleyen sergi, sanatçı ve tasarımcıların oluşturduğu bireysel ve kolektif girişimleri ele alırken kültür tarihinden de bir potpuri sunmuş oluyor.

Sergi çeşitli kaynaklardan toplanmış arşivlere dayanıyor ve canlı performanslardan video kliplere uzanan bir çeşitlilikte çarpıcı üretimleri de içeriyor.

Serginin katılımcıları arasında ise Adnan Tönel, Ali Emir Tapan, Arhan Kayar, Asiye Cengiz, Atilla Özdemiroğlu, Aydın Teker, Ayşe Draz, Bedri Baykam, Burak Delier, Cana Dölay, CANAN, Ceylan Öztrük, Çağatay Karaçizmeli, Ekim Acun, Esra Ersen, Genco Gülan, Geyvan McMillen, Gürel Yontan, Ha Za Vu Zu, Halil Altındere, Hazal Halavut, Hüseyin Katırcıoğlu, İbrahim Akyürek, Komet, Köken Ergun, Kumpanya, Lamia Karaali, Leman Sevda Darıcıoğlu, Levent Öget, Mehmet Güleryüz, Mehmet Sander, Mete Özgencil, Moni Saim Özgilik, Nadi Güler, Nur Akalın, Nurgül Polat, Orhan Atasoy, Orhan Cem Çetin, Ömer Ahunbay, Özlem Günyol & Mustafa Kunt, Pilvi Takala, Raife Polat, Selçuk Gürışık, Selva Daşdemir, Sevi Algan, Simge Burhanoğlu, Şule Ateş, Taldans, Taner Ceylan, Tuğçe Tuna, Umur Turagay, Vahit Tuna, Yeşil Üzümler, ZeN ve Zişan Uğurlu isimleri yer alıyor.

Salt'ın üyesi olduğu Avrupa müzeler konfederasyonu L'Internationale'nin Our Many Europes programı kapsamında gerçekleştirilen sergi, daha sonra bir web sitesi olarak kaynaklarını herkese açacak.

Sergi, 23 Şubat 2023'e kadar ücretsiz gezilebilecek.

Salt'ın yeni sergisi "Sahnede 90'lar" yarın sanatseverlerle buluşacak

Salt'ın yeni sergisi "Sahnede 90'lar" yarın sanatseverlerle buluşacak

Salt'ın yeni sergisi "Sahnede 90'lar" yarın sanatseverlerle buluşuyor

Salt'ın yeni sergisi "Sahnede 90'lar" yarın sanatseverlerle buluşuyor

Salt'ın yeni sergisi "Sahnede 90'lar" yarın sanatseverlerle buluşuyor

Salt'ın yeni sergisi "Sahnede 90'lar" yarın sanatseverlerle buluşuyor

Salt'ın yeni sergisi "Sahnede 90'lar" yarın sanatseverlerle buluşuyor

Salt'ın yeni sergisi "Sahnede 90'lar" yarın sanatseverlerle buluşuyor

Salt'ın yeni sergisi "Sahnede 90'lar" yarın sanatseverlerle buluşuyor

Salt'ın yeni sergisi "Sahnede 90'lar" yarın sanatseverlerle buluşuyor

Salt'ın yeni sergisi "Sahnede 90'lar" yarın sanatseverlerle buluşuyor

Salt'ın yeni sergisi "Sahnede 90'lar" yarın sanatseverlerle buluşuyor

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