Samet Aybaba'dan canlı yayında bomba açıklamalar! Kadro dışı kalan oyuncular ile ilgili "Yürüyüşlerinde bir sıkıntı var, tesise girerken biraz böyle külhanbeyi giriyorlar"

ABOUBAKAR...

"Bu konuda bir gelişme yok. Hiçbir arkadaşım bize gelip 'Ben mutlu değilim, yapamıyorum, performansım düşük, katkım olmuyor, transfer görüşmesi yapabilirim' demedi. Hiç olmadı. Aboubakar her yerde konuşuyor, bir tek bize konuşmuyor. Bizim haberimiz yok bir tek. Burası Beşiktaş. İsteyen herkesi göndeririz. Şuradan başlayın, buradan herkes gider, ben de dahil. İstemeyen hemen gider. Aslolan Beşiktaş'tır. Marka değeri en yüksek takımdır. Oyuncu istemiyorsa hemen gider. Kim istemiyorsa gelsin, kulübün menfaatleri nedir, oyuncunun tekrar sağlıklı bir yere gidebileceği yere bakarız, sarılırız ve dağılır.