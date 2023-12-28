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  4. Samet Aybaba'dan canlı yayında bomba açıklamalar! Kadro dışı kalan oyuncular ile ilgili "Yürüyüşlerinde bir sıkıntı var, tesise girerken biraz böyle külhanbeyi giriyorlar"

Samet Aybaba'dan canlı yayında bomba açıklamalar! Kadro dışı kalan oyuncular ile ilgili "Yürüyüşlerinde bir sıkıntı var, tesise girerken biraz böyle külhanbeyi giriyorlar"

28.12.2023 14:06 | Son Güncelleme:
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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Beşiktaş'ta futbol takımları genel koordinatörlüğü görevini yürüten Samet Aybaba düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta futbol takımları genel koordinatörlüğü görevini yürüten Samet Aybaba düzenlenen basın toplantısında takımın son durumuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.


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TEKNİK DİREKTÖR SÖZLERİ

TEKNİK DİREKTÖR SÖZLERİ

"Hoca ile ilgili çalışmalar sürüyor. Kolay değil. Yerli hoca zaten 2 değerimiz vardı. Birisi Rıza Çalımbay, birisi Sergen Yalçın. Bizden önce Rıza Hoca gelmişti. Bir tek Sergen Yalçın var. İçimizden biri. İtibarsızlaştırmayalım. Hepsi kıymetli, değerli. Hepsini severiz. Kongre öncesi başkanımızın açıklamaları var. Antrenörler içerisinde değerlendirme yapıyoruz. Durumu biliyoruz. Kadro yapılanmasının ne kadar kötü olduğunu biliyorsunuz. İstişare ediyoruz. Bizim tercihlerimiz doğrultusunda teknik direktör bulma konusunda hemfikiriz. Çalışmalar devam ediyor."

TRANSFER AÇIKLAMASI

TRANSFER AÇIKLAMASI

"14 tane yabancı oyuncu şu anda mevcut elimizde. Transfer yapamıyoruz. Transfer sezonu da başlamadı. Bu oyuncularla ilgili ne yapabiliriz, bakacağız. Oyuncularımızı değerlerini bularak elden çıkarırsak yerlerine oyuncu alacağız. 2.5 aydır çalışıyoruz. Görüşmelerimiz var. Maç izlemeye gittik. Plan yaptık. Hedef, elimizdeki oyuncularla oturup konuşmak. Buna da başladık. Bir tek Chamberlain ile ilgili sakatlığı nedeniyle listeye yazılmayabilir. 1 tane boşluk var. İçerideki oyuncularla transfer görüşmelerini bitirdikten sonra çalışmaya başlayacağız."

ABOUBAKAR...

ABOUBAKAR...

"Bu konuda bir gelişme yok. Hiçbir arkadaşım bize gelip 'Ben mutlu değilim, yapamıyorum, performansım düşük, katkım olmuyor, transfer görüşmesi yapabilirim' demedi. Hiç olmadı. Aboubakar her yerde konuşuyor, bir tek bize konuşmuyor. Bizim haberimiz yok bir tek. Burası Beşiktaş. İsteyen herkesi göndeririz. Şuradan başlayın, buradan herkes gider, ben de dahil. İstemeyen hemen gider. Aslolan Beşiktaş'tır. Marka değeri en yüksek takımdır. Oyuncu istemiyorsa hemen gider. Kim istemiyorsa gelsin, kulübün menfaatleri nedir, oyuncunun tekrar sağlıklı bir yere gidebileceği yere bakarız, sarılırız ve dağılır.

"KEYİFLERİ İYİ"

"KEYİFLERİ İYİ"

"Transfer teklifleri var. Özellikle bir takım şeylerden sonra, bazı düşüncelerimizin ortaya çıkmasına neden oldu. Çok eleştiriliyor. Kadro dışı kalanların böyle fikirleri yoktu, böyle fikirleri olması gerektiği için bir şeyler yaptık. Yoksa burada keyifleri iyi. Afrika Kupası'na gittiler. Hala keyifleri iyi. Keyfi iyi olmayan bir grup var, o da Beşiktaşlılar."

CENK TOSUN, SALİH UÇAN...

CENK TOSUN, SALİH UÇAN...

"Cenk Tosun ve Salih Uçan ile devre arasından sonra görüşeceğiz. İki kez kendim birebir görüştüm. Oyuncunun performansı çok önemli. Biraz yükseltin dedim, küserek yapamazsınız. Siz yaptıkça bizi güçlendirirsiniz. Oyuncu güçlü olsun, katkısı olsun. Sizin sahadaki performansınız düşük olursa tartışılırsınız. Camia da bunu yapıyor. Onların takımda kalmasını istiyoruz. Kısa sürede çözeceğiz."

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Samet Aybaba son dakika beşiktaş Teknik Direktör süper li ekipleri
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