Samsun ve çevre illerde Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Samsun, Tokat, Çankırı, Amasya, Kastamonu, Sinop ve Çorum'da Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Ersever, Jandarma Genel Komutanlığının huzur ve güvenlik ile kamu hizmetinin sağlanması ve güvenlik hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini kazandığını söyledi.

Ersever, "Jandarma Genel Komutanlığı personeli görevlerini icra ederken her zaman ve her yerde yürürlükteki kanunları kendisine rehber almakta, her türlü çözüm ve tedbiri hukuk düzeni içinde aramaktadır." dedi.

Törene İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Ahmet Bahadır, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ogün Şahin ile askerler ve emniyet mensupları katıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda stant açarak jandarmanın kullandığı araç ve ekipmanları sergiledi.

- Tokat

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bostancı, törenin ardından Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nu makamında ziyaret etti.

- Çankırı

Çankırı'da Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıt Alanı'nda düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anıt Alanı'nda devam eden törenin ardından Genç, Vali Abdullah Ayaz'ı makamında ziyaret etti.

- Amasya

Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü Amasya'da düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün'ün Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Jandarma Komutanı Aygün ve beraberindekiler, Amasya Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.

- Kastamonu

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende atlı birlikler ile iz takip ve arama kurtarma köpekleri de yer aldı.

- Sinop

Sinop'ta Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Kuran, burada yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatı olarak onur, mutluluk ve heyecan içerisinde olduklarını söyledi.

Başarılarla dolu 183 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bugüne kadar vatandaşların engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu vurgulayan Kuran, "Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız." diye konuştu.

Daha sonra meydanda stant açılarak jandarmanın kullandığı araç ve ekipmanlar tanıtıldı.

Kuran ve beraberindeki heyet, törenin ardından şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

- Çorum

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü Çorum'da düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşma yapan Jandarma Komutanı Uzunoğlu, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Uzunoğlu ve beraberindekiler, ardından Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.