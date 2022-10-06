Samsun'un İlkadım ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, hasara neden oldu.
Kadıköy Mahallesi Kılıçarslan Sokak'ta 3 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden apartman sakinleri, evlerini terk etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, yangın bölgesinde çevre güvenliğini sağladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar meydana geldi.
Apartman sakinlerinden Osman Eyüpoğlu, yangının, çatı katında bulunan ve binanın güvenlik kameralarına güç sağlayan aküden çıkmış olabileceğini söyledi.
Samsun'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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