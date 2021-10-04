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Samsun'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 4 gözaltı

04.10.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Minibüse düzenlenen saldırının araçta yüksek sesle müzik dinlendiği için yapıldığı iddia edildi

Samsun'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı, minibüse düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ile Canik Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, Canik ilçesi Hacı İsmail Mahallesi Cevher Nesibe Sokak'ta, minibüse açılan ateş sonucu 18 yaşındaki bir gencin öldüğü, 3 gencin ise yaralandığı saldırıyla ilgili T.T. (24), A.T. (21), Y.İ. (21) ve K.T'yi (21) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Yaralılar ve zanlılar ile görgü tanıklarının ifadelerinde, zanlıların, A.T'nin ikametinde oturdukları sırada, ikametlerinin önündeki minibüsten müzik sesi ve gürültü gelmesi üzerine dışarı çıktıkları ve minibüsteki gençleri olay yerinden gitmeleri konusunda uyardıkları, olay yerinden ayrılmayan gençlerin bilindiği araca, av tüfeğiyle ateş ettiklerini söyledikleri öğrenildi.

Canik ilçesinde önceki akşam yaşanan olayda, Hacı İsmail Mahallesi Cevher Nesibe Sokak'ta 55 BCM 04 plakalı minibüse düzenlenen silahlı saldırı sonucu Hakan Ateş (18), Ş.K. (19), R.Y. (19) ile M.B.E. (19) yaralanmış, kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ateş hayatını kaybetmişti.

Samsun'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 4 gözaltı

- Minibüse düzenlenen saldırının araçta yüksek sesle müzik dinlendiği için yapıldığı iddia edildi

Samsun'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 4 gözaltı

Samsun'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 4 gözaltı

Samsun'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 4 gözaltı

Samsun'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 4 gözaltı

Samsun'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 4 gözaltı

Samsun'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 4 gözaltı
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Anahtar Kelimeler:
cinayet Samsun silahlı saldırı

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