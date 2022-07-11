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Samsun'da kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor

11.07.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 4 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışma yürütülüyor.

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu otizmli E.A'nın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler ve İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ekipleri, Yeşilırmak Nehri'nde arama çalışmalarına devam ediyor.

Arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

Samsun'da 7 Temmuz Perşembe günü akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan E.A'nın ailesinin ihbarı üzerine çalışma başlatılmıştı.​​​​​​​​​​​​​​

Samsun'da kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor

Samsun'da kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor

Samsun'da kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor

Samsun'da kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor

Samsun'da kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor

Samsun'da kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor

Samsun'da kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor

Samsun'da kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor

Samsun'da kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor

Samsun'da kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor

Samsun'da kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor

Samsun'da kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor

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