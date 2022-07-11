Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu otizmli E.A'nın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler ve İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ekipleri, Yeşilırmak Nehri'nde arama çalışmalarına devam ediyor.

Samsun'da kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor

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