Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, "Bilinçli Çocuklar, Güvenli Yarınlar" projesi kapsamında, polis maskotu "Kanka" ile ortaokul öğrencilerine Samsun'u gezdirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesince yürütülen proje çerçevesinde, Canik ilçesindeki Emrullah Efendi ve İmam Hatip ortaokullarında program düzenlendi.
Toplum Destekli Polislik Şubesi Müdür Vekili Komiser Göknur Gümüş, ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerine proje hakkında bilgi verdi.
Çocuklar okul bahçesinde polis maskotu "Kanka" ile roman havası oynadı.
Öğrenciler, polisler eşliğinde "Kanka" ile Samsun Kent Müzesi, Bandırma Vapuru, Canik Oyuncak Müzesi, Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi ve Amazon Köyü'nü gezdi.
Gezilerde öğrencilere çeşitli ikramlar verildi.
Samsun'da öğrenciler "Kanka" ile kenti gezdi
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