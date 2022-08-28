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Samsun'da TEKNOFEST öncesi otellerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

28.08.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da TEKNOFEST öncesi otellerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

Samsun'da Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST öncesi otellerde fahiş fiyat denetimi yapıldı.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST KARADENİZ'e olan ilgiden dolayı kentteki otellerde yoğunluk yaşanıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) kent genelindeki bazı otellerin fahiş fiyat uyguladığı yönünde şikayetlerin gelmesi üzerine Samsun Valiliğinin talimatıyla İl Ticaret Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri otellerde denetleme yaptı.

Denetlemelere Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal da katıldı.

Denetlemelerde ekipler, gün içinde kesilen konaklama faturalarını, TEKNOFEST haftası için yaptırılan rezervasyonların bedellerini ve 2022 yılı içinde belirlenen fiyatlardan farklı fiyatların uygulanıp uygulanmadığı konularında incelemelerde bulundu, tutanak tuttu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İpekdal, AA muhabirine, TEKNOFEST'in Samsun'da yapılacak olmasının, şehrin tanıtımı yönünden çok önemli olduğuna işaret etti.

Gelen şikayetler üzerine Vali Zülkif Dağlı'nın talimatıyla konaklama sektöründe hizmet veren işletmelerin fiyatlarıyla ilgili inceleme yaptıklarını belirten İpekdal, "Bu incelemeler neticesinde fahiş fiyatı olanlarla ilgili uyarılarda bulunacağız, gerekirse Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Başkanlığına talepte bulunarak yetkili müfettişlerin gelip tesislerle ilgili işlem yapılması için talepte bulunacağız." dedi.

Şehrin imajı açısından çok önemli sonuçlar doğurabilecek bir dönemden geçildiğini ifade eden İpekdal, "Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü olarak turizme hizmet veren paydaşlarımızın turizmi bir altın yumurtlayan tavuk olarak değerlendirmesini ve bu altın yumurtlayan tavuğu kesmemesini öneriyoruz. Bunu basit hesaplarla fırsatçılığa dönüştürürsek, neticelerinin olumsuzluklarıyla hep beraber yüzleşmiş olacağız." diye konuştu.

Yaz dönemlerinde normal şartlarda otel doluluk oranlarının yüzde yetmişi bulduğunu dile getiren İpekdal, şunları kaydetti:

"Yüzde yüz doluluk oranına ulaşmış durumda Samsun otellerimiz. Samsun'a gelen bir turistin şehrimizden hem konaklama hem ulaşım sektörünün hizmet kalitesi açısından memnun ayrılması, şehrimizin bundan sonraki potansiyelini, bundan sonraki hareketliliğini artıracak en önemli unsurlardan bir tanesidir. Dolayısıyla sadece fahiş fiyat anlamında değil bunun dışında sunulan hizmetin de belirli bir çıtanın altına düşmemesi, standardın üzerinde olması da turizm sektörümüzün gelişmesi açısından önem arz ediyor. Bu konuda da sektör paydaşlarımızın dikkatini çekmek ve ilgi ve alakalarını müşterilerimize, turistlerimize yönlendirmeleri konusunda kendilerini bilgilendirmek istiyorum."

Samsun'da TEKNOFEST öncesi otellerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

Samsun'da TEKNOFEST öncesi otellerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

Samsun'da TEKNOFEST öncesi otellerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

Samsun'da TEKNOFEST öncesi otellerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

Samsun'da TEKNOFEST öncesi otellerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

Samsun'da TEKNOFEST öncesi otellerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

Samsun'da TEKNOFEST öncesi otellerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

Samsun'da TEKNOFEST öncesi otellerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

Samsun'da TEKNOFEST öncesi otellerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

Samsun'da TEKNOFEST öncesi otellerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

Samsun'da TEKNOFEST öncesi otellerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

Samsun'da TEKNOFEST öncesi otellerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Teknofest otel Fahiş fiyat konaklama

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