Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gelişen teknoloji ile birlikte elektrikli araç kullanım oranının ülke genelinde hızla artması dolayısıyla harekete geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte bu yöndeki altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışma başlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 10 elektrikli şarj istasyonu kurdu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz