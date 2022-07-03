Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Batıkent Mahallesi'nde 6 katlı binanın zemin katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yaklaşık 10 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Yangın nedeniyle binadakiler tahliye edildi, iş yerinden zaman zaman patlama sesleri duyuldu.
Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
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