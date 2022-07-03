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Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

03.07.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Batıkent Mahallesi'nde 6 katlı binanın zemin katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yaklaşık 10 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Yangın nedeniyle binadakiler tahliye edildi, iş yerinden zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

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