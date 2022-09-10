Bölgede AFAD, İHH ve jandarma ekipleri, dron ve arama kurtarma köpeği yardımıyla çocuğu aramaya devam ederken, dalgıç polis ekiplerinin tahliye kanalındaki çalışmaları da sürüyor.

Şanlıurfa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

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