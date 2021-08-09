YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

09.08.2021 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin takla attıktan sonra yolun karşısına geçerek seyir halindeki arabaya çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mustafa Salih Çelik (74) idaresindeki 06 MSJ 74 plakalı otomobil, Siverek-Hilvan kara yolu 15'inci kilometresinde sürücünün kontrolünden çıktı.

Takla atarak yolun karşısına geçen otomobil, Ayşe Nur Emiral (29) yönetimindeki 01 FA 961 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Çelik ile aynı otomobildeki Berru Su (13) ve Alya Duru Çelik (9) ile Amina Aslan (24) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralanan otomobil sürücüsünün Batman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Salih Çelik olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa Siverek

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:58
Sabah
05:29
Öğle
12:35
İkindi
16:22
Akşam
19:32
Yatsı
20:57

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazartesi

Ebru Eczanesi
Haliliye
Huzur Eczanesi
Haliliye
Velioğlu Eczanesi
Haliliye
Feyza Eczanesi
Eyyubiye
Rehber Eczanesi
Karakopru
Gök Eczanesi
Akcakale
Birecik Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Antalya'da yağmur sevinci

Antalya'da yağmur sevinci

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.