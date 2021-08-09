Şanlıurfa'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin takla attıktan sonra yolun karşısına geçerek seyir halindeki arabaya çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mustafa Salih Çelik (74) idaresindeki 06 MSJ 74 plakalı otomobil, Siverek-Hilvan kara yolu 15'inci kilometresinde sürücünün kontrolünden çıktı.

Takla atarak yolun karşısına geçen otomobil, Ayşe Nur Emiral (29) yönetimindeki 01 FA 961 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Çelik ile aynı otomobildeki Berru Su (13) ve Alya Duru Çelik (9) ile Amina Aslan (24) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralanan otomobil sürücüsünün Batman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Salih Çelik olduğu öğrenildi.