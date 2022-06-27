Hacı adaylarından Osman Güzeldağ, kardeşi Ahmet Güzeldağ ile kutsal topraklara gittiğini belirterek, çok mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

Şanlıurfa'dan ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

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