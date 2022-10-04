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Şanlıurfalı anne ve oğlu üniversitede aynı sırayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor

04.10.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfalı anne ve oğlu üniversitede aynı sırayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor

Şanlıurfa Harran Üniversitesinde (HRÜ) aynı bölümü kazanan anne ve oğlu birlikte eğitim görüyor.

HRÜ'den yapılan açıklamaya göre, iki çocuk annesi 43 yaşındaki Ayşe Sıdıka Baygeldi, ortaokul ve liseyi kendi imkanlarıyla açık öğretimde dereceyle bitirdi.

Anne Baygeldi, daha sonra 20 yıldır hayalini kurduğu üniversite eğitimi için 18 yaşındaki oğlu Nuri Baygeldi ile birlikte sınava girdi.

Sınavda başarılı olan anne ve oğlu, sadece HRÜ'deki bölümleri tercih etti.

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte anne ve oğlu HRÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı.

Aynı sırayı paylaşan anne ve oğlu, birlikte üniversite eğitimi görmenin mutluluğunu yaşıyor.

Anne Baygeldi, okumanın yaşının olmadığını belirterek, herkese okumayı tavsiye etti.

Nuri Baygeldi ise annesiyle aynı üniversiteye gitmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şanlıurfalı anne ve oğlu üniversitede aynı sırayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor

Şanlıurfalı anne ve oğlu üniversitede aynı sırayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor

Şanlıurfalı anne ve oğlu üniversitede aynı sırayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor

Şanlıurfalı anne ve oğlu üniversitede aynı sırayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor

Şanlıurfalı anne ve oğlu üniversitede aynı sırayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor

Şanlıurfalı anne ve oğlu üniversitede aynı sırayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor

Şanlıurfalı anne ve oğlu üniversitede aynı sırayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor

Şanlıurfalı anne ve oğlu üniversitede aynı sırayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor

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