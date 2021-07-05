Şarkıcı Mehmet Erdem ile Vildan Atasever aşklarına kaldığı yerden devam ediyor!

Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ile bir dönem aşk yaşayan Vildan Atasever çiftinin ilişkileri kısa sürmüştü. İlişkilerini sonlandırması ile uzun süre gündemde yer eden ikilinin, aylar sonra tekrar barıştığı ve tatile çıktığı iddia edildi. Öte yandan sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyen ikiliden Erdem'in kimseyi takip etmemesi ise dikkat çekti.
Mehmet Erdem ile Vildan Atasever barıştı!
Geçtiğimiz aylarda ilişki yaşamaya başlayan Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in aylar sonra barıştığı iddia edildi.
43 yaşındaki Erdem ile 39 yaşındaki Atasever'in yarım kalan aşlarına kaldığı yerden devam ettiği ileri sürülürken birlikte tatile çıktığı söyleniyor.
Öte yandan barıştıkları hakkında haber çıkan çiften konuya ilişkin bir açıklama gelmemesi ise ortaya atılan iddiaları güçlendirdi.
Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyen ikiliden Erdem'in kimseyi takip etmemesi ise dikkat çekti.
Çiftin birbirini takip etmemesi ise barıştıklarını gizli tutmak için yaptıklarına yoruldu...
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