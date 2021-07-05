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  4. Şarkıcı Mehmet Erdem ile Vildan Atasever aşklarına kaldığı yerden devam ediyor!

Şarkıcı Mehmet Erdem ile Vildan Atasever aşklarına kaldığı yerden devam ediyor!

05.07.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda nişanlısı Erkan Akdemir’den ayrılmasının ardından gönlünü Mehmet Erdem'e kaptıran ünlü oyuncu Vildan Atasever'in, Erdem ile ilişkisi kısa sürmüştü. Geçen ayların ardından ünlü çiftin yeniden bir araya geldiği ve barıştığı yönünde iddialar ortaya atıldı. İkiliden konuya ilişkin bir açıklama gelmemesi ise iddiaları güçlendirdi...

Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ile bir dönem aşk yaşayan Vildan Atasever çiftinin ilişkileri kısa sürmüştü. İlişkilerini sonlandırması ile uzun süre gündemde yer eden ikilinin, aylar sonra tekrar barıştığı ve tatile çıktığı iddia edildi. Öte yandan sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyen ikiliden Erdem'in kimseyi takip etmemesi ise dikkat çekti.

Mehmet Erdem ile Vildan Atasever barıştı!

Geçtiğimiz aylarda ilişki yaşamaya başlayan Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in aylar sonra barıştığı iddia edildi.
43 yaşındaki Erdem ile 39 yaşındaki Atasever'in yarım kalan aşlarına kaldığı yerden devam ettiği ileri sürülürken birlikte tatile çıktığı söyleniyor.
Öte yandan barıştıkları hakkında haber çıkan çiften konuya ilişkin bir açıklama gelmemesi ise ortaya atılan iddiaları güçlendirdi.
Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyen ikiliden Erdem'in kimseyi takip etmemesi ise dikkat çekti.
Çiftin birbirini takip etmemesi ise barıştıklarını gizli tutmak için yaptıklarına yoruldu...
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Erdem Vildan Atasever
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