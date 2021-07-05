Şarkıcı Mehmet Erdem ile Vildan Atasever aşklarına kaldığı yerden devam ediyor!

Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ile bir dönem aşk yaşayan Vildan Atasever çiftinin ilişkileri kısa sürmüştü. İlişkilerini sonlandırması ile uzun süre gündemde yer eden ikilinin, aylar sonra tekrar barıştığı ve tatile çıktığı iddia edildi. Öte yandan sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyen ikiliden Erdem'in kimseyi takip etmemesi ise dikkat çekti.