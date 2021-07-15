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Şarkıcı Şimal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Şimal'in sağlık durumu...

15.07.2021 01:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ucuz Roman, Ferman ve Ağla Ağla gibi şarkılarıyla bilinen ünlü şarkıcı Şimal, daha önce rahatsızlığıyla gündeme gelmişti. Şimal, vereceği konserler öncesi rahatsızlık yaşadı ve hastaneye kaldırıldı. Peki Şarkıcı Şimal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Şimal'in hastalığı ve sağlık durumu...

İlk albümünü 2012 yılında yayınlayan ünlü şarkıcı Şimal, daha önce rahatsızlığıyla gündeme gelmişti. Vereceği konserler öncesi rahatsızlık yaşayan sanatçının sağlık durumu ve hakkındaki detaylar merak ediliyor. Peki Şarkıcı Şimal kimdir, kaç yaşında ve sağlık durumu nasıl?

Şarkıcı Şimal kimdir?

Daha önce rahatsızlığı ile gündeme gelen şarkıcı Şimal'in hayatı ve sağlık durumu merak ediliyor.
400'e yakın bestesi bulunduğu bilinen şarkıcı Şimal, 25 Nisan 1986 yılında İstanbul'da doğmuştur. Boğa burcu olan Şimal ilk olarak 2012 yılında çıkış yapmıştır.
Şarkıcının, Bodrum ve Çeşme'de bugün ve yarın iki ayrı konser vermesi bekleniyordu. Sanatçının aniden değerlerinin düşmesi sonrası müdahale edildi.
Gelişmenin ardından menajeri Esat Kaba, hastane doktorlarının Şimal'in sağlık durumunun stabil olduğunu ve bir süre dinlenmesi gerektiğini söylediğini ifade etti.
Şarkıcı Şimal yaklaşık 3 aydır meme kanseri tedavisi görüyordu. Önceki hafta ise pet raporu temiz çıkmıştı. Sevilen şarkıcı konserlerine Bursa ve Eskişehir'den başlamıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri
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