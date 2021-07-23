Şarkılar Bizi Söyler'e Derya Uluğ damga vurdu! Güçlü sesi ve kıyafeti gündem oldu

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu yaptığı Şarkılar Bizi Söyler'e Derya Uluğ damga vurdu. Bugün bayrama özel bölümüyle tekrarı yayınlanan programda Melek Mosso, Kutsi, İrem Derici ve Derya Uluğ konuk oldu. Uluğ, seslendirdiği şarkılarıyla büyük beğeni topladı ve sosyal medyada gündem haline geldi.

Şarkılar Bizi Söyler'e Derya Uluğ damga vurdu!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Sibel Can, Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği sevilen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler bayrama özel bölümleriyle devam ediyor.

Müzik ziyafeti yaşandı Bayramın ikinci gününde Melek Mosso, Derya Uluğ, İrem Derici ve Kutsi'nin konuk olduğu program tekrar bölümüyle ekrana geldi. Programda birbirinden güzel şarkılarla adeta müzik ziyafeti yaşandı.

Güçlü yorumuyla gündem oldu Tüm sanatçıların birlikte parçalar seslendirdiği anlarda izleyiciler ekrana kilitlendi. Başarılı sanatçı Derya Uluğ ise güçlü yorumu ve beyaz giysisiyle sosyal medyada gündem haline geldi.

İrem Derici performansıyla büyüledi Programda Uluğ'un yanında İrem Derici ve Gel Desem De Gelme, Vursalar Ölmem gibi şarkılarıyla bilinen 32 yaşındaki sanatçı Melek Mosso da güçlü sesi ve parçalarını seslendirdi.