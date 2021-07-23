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Şarkılar Bizi Söyler'e Derya Uluğ damga vurdu! Güçlü sesi ve kıyafeti gündem oldu

23.07.2021 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler'e Derya Uluğ damga vurdu. Bayrama özel bölümleriyle ekrana gelen ve tekrar bölümü yayınlanan sevilen eğlence programında Melek Mosso, Kutsi, İrem Derici ve Derya Uluğ konuk olarak birbirinden güzel parçalarını seslendirdi. Program sonrası Derya Uluğ'un güçlü yorumu ve kıyafeti sosyal medyada gündem oldu. İşte ayrıntılar...

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu yaptığı Şarkılar Bizi Söyler'e Derya Uluğ damga vurdu. Bugün bayrama özel bölümüyle tekrarı yayınlanan programda Melek Mosso, Kutsi, İrem Derici ve Derya Uluğ konuk oldu. Uluğ, seslendirdiği şarkılarıyla büyük beğeni topladı ve sosyal medyada gündem haline geldi.

Şarkılar Bizi Söyler'e Derya Uluğ damga vurdu!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Sibel Can, Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği sevilen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler bayrama özel bölümleriyle devam ediyor.

Müzik ziyafeti yaşandı

Müzik ziyafeti yaşandı
Bayramın ikinci gününde Melek Mosso, Derya Uluğ, İrem Derici ve Kutsi'nin konuk olduğu program tekrar bölümüyle ekrana geldi. Programda birbirinden güzel şarkılarla adeta müzik ziyafeti yaşandı.

Güçlü yorumuyla gündem oldu

Güçlü yorumuyla gündem oldu
Tüm sanatçıların birlikte parçalar seslendirdiği anlarda izleyiciler ekrana kilitlendi. Başarılı sanatçı Derya Uluğ ise güçlü yorumu ve beyaz giysisiyle sosyal medyada gündem haline geldi.

İrem Derici performansıyla büyüledi

İrem Derici performansıyla büyüledi
Programda Uluğ'un yanında İrem Derici ve Gel Desem De Gelme, Vursalar Ölmem gibi şarkılarıyla bilinen 32 yaşındaki sanatçı Melek Mosso da güçlü sesi ve parçalarını seslendirdi.
Program sonrası Melek Mosso ve Derya Uluğ'un başarılı performansları çokça beğenilip konuşuldu.
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Anahtar Kelimeler:
Derya Uluğ
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