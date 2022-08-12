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  4. Şaşırtan itiraf! ''Kocamı çok seviyorum ama onunla 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedim''

Şaşırtan itiraf! ''Kocamı çok seviyorum ama onunla 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedim''

12.08.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Natasha Owens isimli kadın, kocası Damian'ın kibar ve sevecen bir adam olduğunu ve onu çok sevdiği söyledi. Ancak buna rağmen onunla 15 yıldır cinsel ilişkiye girmediğini açıkladı. Owens, bunu yapmamasının arkasında geçerli bir nedeni var.

İngiltere'den Natasha Owens isimli 45 yaşındaki bir kadın, 15 yıldır kocasıyla cinsel ilişkiye girmediğini açıkladı. Yumurtalık yetersizliği ile başlayan sağlık sorunları nedeniyle sonunda vajinasının çoğu alınan talihsiz kadın, ameliyatın ardından sadece 2 santimlik bir vajinaya sahip ve bir daha eşiyle cinsel birliktelik yaşayamayacak.

İşte şaşırtan hikaye...

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Ergenlik döneminde yaşıtları regl olup vücutları değişirken, kendisinde hiçbir değişiklik görmeyen Natasha Owens, sorunlu bir durum olduğunu hissetti. Ancak bununla ilgili kimseye açılamadı. Yıllar süren sessizliği, 24 yaşında gerçekleştirdiği İbiza seyahatinde bozuldu.

İLK KİŞİYDİ

İLK KİŞİYDİ
Orada şimdiki eşi Damian'la tanıştı ve ikili tatilin ardından mutlu bir ilişkiye başladılar. Damian, Natasha'nın durumu hakkında bilgilendirdiği ilk kişi oldu. Damian, onu çok sevdiğini ve bu durumu çözmek için birlikte bir şeyler yapabileceklerini söyledi.

ÇOCUĞU OLMAYACAKTI

ÇOCUĞU OLMAYACAKTI
Doktor kontrolleri, Natasha'nın muhtemelen 13 yaşında menopoza girdiğini ortaya çıkardı. Natasha ne yazık ki doğal yollarla çocuk sahibi olamayacaktı. Sağlam ilişkileri sayesinde bu zorlu süreci de aştılar.

EVLAT EDİNDİLER

EVLAT EDİNDİLER
Daha sonra ilişkilerini bir evliliğe dönüştürdüler ve tüp bebek denemeyi düşündüler. Ancak Natasha'nın bir bebeği taşıyabileceği bile net değildi. Bu sebeple 30 yaşındayken bir erkek bir kız çocuk evlat edindiler ve mutlu bir aile kurdular.

ASLA OLMAYACAKTI

ASLA OLMAYACAKTI
Beş yıl sonra, işler değişti. Cinsel birliktelik çok acı verici hale gelmişti. Natasha'nın ağrıları ve kanamaları olmaya başladı ve seks yapmayı bıraktılar. Bir taramadan sonra doktorlar, Natasha'ya genital bölgede ağrılı ülserlerin gelişmesine neden olan tedavi edilemez bir durum olan şiddetli bir hastalık olan liken planus teşhisi koydu.
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Anahtar Kelimeler:
gebelik
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