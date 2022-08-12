Şaşırtan itiraf! ''Kocamı çok seviyorum ama onunla 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedim''

İngiltere'den Natasha Owens isimli 45 yaşındaki bir kadın, 15 yıldır kocasıyla cinsel ilişkiye girmediğini açıkladı. Yumurtalık yetersizliği ile başlayan sağlık sorunları nedeniyle sonunda vajinasının çoğu alınan talihsiz kadın, ameliyatın ardından sadece 2 santimlik bir vajinaya sahip ve bir daha eşiyle cinsel birliktelik yaşayamayacak.

İşte şaşırtan hikaye...

SESSİZLİĞİNİ BOZDU Ergenlik döneminde yaşıtları regl olup vücutları değişirken, kendisinde hiçbir değişiklik görmeyen Natasha Owens, sorunlu bir durum olduğunu hissetti. Ancak bununla ilgili kimseye açılamadı. Yıllar süren sessizliği, 24 yaşında gerçekleştirdiği İbiza seyahatinde bozuldu.

İLK KİŞİYDİ Orada şimdiki eşi Damian'la tanıştı ve ikili tatilin ardından mutlu bir ilişkiye başladılar. Damian, Natasha'nın durumu hakkında bilgilendirdiği ilk kişi oldu. Damian, onu çok sevdiğini ve bu durumu çözmek için birlikte bir şeyler yapabileceklerini söyledi.

ÇOCUĞU OLMAYACAKTI Doktor kontrolleri, Natasha'nın muhtemelen 13 yaşında menopoza girdiğini ortaya çıkardı. Natasha ne yazık ki doğal yollarla çocuk sahibi olamayacaktı. Sağlam ilişkileri sayesinde bu zorlu süreci de aştılar.

EVLAT EDİNDİLER Daha sonra ilişkilerini bir evliliğe dönüştürdüler ve tüp bebek denemeyi düşündüler. Ancak Natasha'nın bir bebeği taşıyabileceği bile net değildi. Bu sebeple 30 yaşındayken bir erkek bir kız çocuk evlat edindiler ve mutlu bir aile kurdular.