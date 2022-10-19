YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın plaj etabını Wade Young kazandı

Sea To Sky Enduro Yarışları'nın plaj etabını Wade Young kazandı

19.10.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sea To Sky Enduro Yarışları'nın plaj etabını Wade Young kazandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 13'üncüsü organize edilen Sea To Sky Enduro Yarışları'nın plaj etabı tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Kemer Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı'nın destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübünce düzenlenen organizasyona, 32 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katılıyor.

Bugün Çamyuva Plajı'nda özel hazırlanan 2 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yarış sonunda dereceye giren sporcular belli oldu.

Güney Afrikalı Wade Young'un ilk sırada yer aldığı plaj etabını, İngiliz sporcu Graham Jarvis ikinci, İsveçli Eddie Karlsson üçüncü tamamladı.

Türk sporculardan Gökhan Kart 31'inci, Kadir Öcbe 34'üncü, Mehran Asgari 35'inci, Emre Coşar 41'inci sırada yer aldı.

Yarın yaklaşık 45 kilometrelik orman etabıyla devam edecek Sea To Sky Enduro Yarışları, gökyüzü, Olimpos Dağ etaplarının ardından 22 Ekim Cumartesi günü 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

Sea To Sky Enduro Yarışları'nın plaj etabını Wade Young kazandı

Sea To Sky Enduro Yarışları'nın plaj etabını Wade Young kazandı

Sea To Sky Enduro Yarışları'nın 13.'sü plaj etabıyla başladı

Sea To Sky Enduro Yarışları'nın 13.'sü plaj etabıyla başladı

Sea To Sky Enduro Yarışları'nın 13.'sü plaj etabıyla başladı

Sea To Sky Enduro Yarışları'nın 13.'sü plaj etabıyla başladı

Sea To Sky Enduro Yarışları'nın 13.'sü plaj etabıyla başladı

Sea To Sky Enduro Yarışları'nın 13.'sü plaj etabıyla başladı

Sea To Sky Enduro Yarışları'nın 13.'sü plaj etabıyla başladı

Sea To Sky Enduro Yarışları'nın 13.'sü plaj etabıyla başladı

Sea To Sky Enduro Yarışları'nın 13.'sü plaj etabıyla başladı

Sea To Sky Enduro Yarışları'nın 13.'sü plaj etabıyla başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya plaj etap sonuç

Antalya Namaz Vakitleri 19 Ekim Çarşamba

İmsak
05:42
Sabah
07:01
Öğle
12:47
İkindi
15:54
Akşam
18:24
Yatsı
19:38
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.