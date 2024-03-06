Şehir hayatından bıkıp doğaya kaçmıştı... Tuğba Özay kolları sıvadı! Pijama terlikle bahçeye girdi

Ünlü isimler yavaş yavaş şehir hayatından uzaklaşıp doğayla iç içe bir yaşam sürdürmeyi hedefliyor. Son olarak eski manken Tuğba Özay, şehrin gürültüsünden ve kalabalığından sıkılınca çareyi doğaya sığınmakta bulmuştu. Karavan hayatına geçen Özay'ın kutu gibi evi gündem olmuştu.

