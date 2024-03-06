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Şehir hayatından bıkıp doğaya kaçmıştı... Tuğba Özay kolları sıvadı! Pijama terlikle bahçeye girdi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
06.03.2024 17:00
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Daha önce çiftliği yandığı için zor günler geçiren Tuğba Özay kolları sıvayıp bahçeye girdi. Yeni sezona hazırlık yapan Özay'ın fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü isimler yavaş yavaş şehir hayatından uzaklaşıp doğayla iç içe bir yaşam sürdürmeyi hedefliyor. Son olarak eski manken Tuğba Özay, şehrin gürültüsünden ve kalabalığından sıkılınca çareyi doğaya sığınmakta bulmuştu. Karavan hayatına geçen Özay'ın kutu gibi evi gündem olmuştu.

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Eski manken ve oyuncu Tuğba Özay sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Yıllar önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde çiftlik alan Tuğba Özay, 2021 yılında çıkan büyük yangında bahçesinin yarsını kaybetmişti.

Gözyaşları içinde yardım isteyen ünlü isim yaralarını tekrardan sardı. Büyük emek verip, çiftliğini yeniden inşa etti.

Doğaya ve hayvanlara olan sevgisiyle bilinen ünlü manken yeni sezon öncesi sebze yetiştirmek için hazırlıklara başladı.

Özay, kendine küçük bir sera yaptırıp, önce tarım yapacağı alanı temizledi. Sonra da kazdı ve gübreledi. Ünlü manken eline tırmık alıp etrafı iyice topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Özay sosyal medya Manken
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