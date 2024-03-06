Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay... Kızı 70 yaşındaki eski sevgilisine kaçtı! Yeni sevgilisiyle ilgili iddialar kan dondurdu

ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programında ilginç bir olay daha yaşandı.

Programa katılan Sabriye Azak, 70 yaşındaki eski sevgilisiyle sevgilisiyle 32 yaşındaki kızı Nermin'in evlendiğini iddia etti.

Kızı Neriman'in, evlendiğini iddia ettiği Nejat Çakır'ı 9 yaşından beri tanıdğını ve kendisine "baba" diye seslendiğini söyleyen Sabriye Azak, kızını 10 yıldır görmediğini ifade etti.

Akrabalarının Nejat'a güvenmemesi gerektiğini söyleyen Sabriye Azak, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben Nejat ile bir arkadaş vasıtasıyla tanıştım. Sonra Necat bey ile dini nikahlı birliktelik yaşadım. Benim kızım onun yanına geldiğinde 9 yaşındaydı. 3. Sınıfa gidiyordu. Ve ona 'baba' diyordu. Sonra Giresun'dan bir ev aldı. Kendi oraya yerleşti. Ben gidip geliyordum. Hem bana ve kızıma baktığı için güvendim. Bana ablamlar diyordu ki 'Bu adama güvenme...Bu adam kızını inceliyor. Biz bu adamdan şüpheleniyoruz' derdi. Ben ablalarımın uyarılarına inanmıyordum. Kızım hep benimle yatıp kalkıyordu. Şüphelenecek hiçbir şey görmedim. Benim hayatımı mahvetti. 2 evimiz vardı. Biri İstanbul'da biri Giresun'da. Ben doktor için İstanbul'a düzenli gidip geliyordum. Kızım Nejat ile Giresun'da kalıyordu. Kızım 18 yaşına geldiğinde kızıma araba aldı. Beraber İstanbul'a geliyorlardı. Ben gözüm kapalı güvendim."

EVLİ OLDUĞU PROGRAMDA ORTAYA ÇIKTI

Ancak Sabriye Hanımla ilgili olaylar bununla da sınırlı değildi. Programa birlikte katıldığı ve kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Murat'ın evli olduğu programda ortaya çıktı. Murat'ın 5 çocuklu Yıldız adındaki bir kadını kaçırıp öldürdüğü iddiaları stüdyoyu karıştırdı.

Bunun üzerine Sabriye, 'Murat beni kemerle dövüyordu. Benim peşimi bırakmadı. Evime çöktü. Murat beni kendi evimde 2 gün aç susuz bıraktı' dedi.







