Seks kasetiyle gündem olan Kim Kardashian'dan şeffaf paylaşım! Göğüsleri görününce...

Ünlü rapçi Kanye West'ten boşandıktan sonra komedyen Pete Davidson'la aşk yaşayan ancak geçtiğimiz ay bu ilişkisine de son veren reality şov yıldızı Kim Kardashian son günlerde seks kasetiyle gündemde.

Kötü günleri geride bırakmaya çalışan Kardashian, kendini işine verdi.

Kozmetik ve iç giyim markaları için çekimden çekime koşturan 41 yaşındaki yıldız isim, bu defa efsanevi kıvrımlarını sergiledi.

Kendi markası için objektif karşısına geçen Kardashian, transparan sutyen giyerek poz verdi. Göğsünü elleriyle kapatan ünlü yıldız, yine hayran bıraktı.