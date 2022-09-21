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  4. Seks kasetiyle gündem olan Kim Kardashian'dan şeffaf paylaşım! Göğüsleri görününce...

Seks kasetiyle gündem olan Kim Kardashian'dan şeffaf paylaşım! Göğüsleri görününce...

21.09.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seks kasetiyle gündem olan Kim Kardashian'dan şeffaf paylaşım! Göğüsleri görününce...

Ünlü rapçi Kanye West'ten boşandıktan sonra komedyen Pete Davidson'la aşk yaşayan ancak geçtiğimiz ay bu ilişkisine de son veren reality şov yıldızı Kim Kardashian son günlerde seks kasetiyle gündemde.

Kötü günleri geride bırakmaya çalışan Kardashian, kendini işine verdi.

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Kozmetik ve iç giyim markaları için çekimden çekime koşturan 41 yaşındaki yıldız isim, bu defa efsanevi kıvrımlarını sergiledi.

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Kendi markası için objektif karşısına geçen Kardashian, transparan sutyen giyerek poz verdi. Göğsünü elleriyle kapatan ünlü yıldız, yine hayran bıraktı.

Annesinin sızdırdığı konuşuluyordu! Kim Kardashian seks kasedinden para kazandı mı? Bomba belgeAnnesinin sızdırdığı konuşuluyordu! Kim Kardashian seks kasedinden para kazandı mı? Bomba belge

FOTOĞRAFLARLA KIM KARDASHIAN

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
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