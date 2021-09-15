Seksi oyuncu Bella Thorne, yatak pozlarıyla akılları baştan alıyor!

23 yaşındaki ünlü oyuncu Bella Thorne, sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor. Eski Disney yıldızının ateşli pozları, beğeni yağmuruna tutuluyor.

Ünlü oyuncu Bella Thorne, sınır tanımayan pozlarını takipçileriyle paylaşarak magazin gündemini sık sık meşgul ediyor.

Thorne, cesur paylaşımlarıyla çocuk yıldız imajından kurtulmak istediğini her fırsatta belirtiyor.

Yetişkin film yönetmeni oldu

Skandalları bitmeyen oyuncu, bir yetişkin film sitesi için yönetmen koltuğuna oturmuş ve Vizyon Ödülü'ne layık görülmüştü.