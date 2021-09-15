Seksi oyuncu Bella Thorne, yatak pozlarıyla akılları baştan alıyor!

23 yaşındaki ünlü oyuncu Bella Thorne, sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor. Eski Disney yıldızının ateşli pozları, beğeni yağmuruna tutuluyor.
İŞTE BELLA THORNE'UN SES GETİREN PAYLAŞIMLARI:
Ünlü oyuncu Bella Thorne, sınır tanımayan pozlarını takipçileriyle paylaşarak magazin gündemini sık sık meşgul ediyor.
Instagram'da 10 milyonu aşkın takipçisi bulunan ABD'li yıldız, çocukluğunda Disney filmlerinde oynayarak şöhret kapılarını araladı.
Thorne, cesur paylaşımlarıyla çocuk yıldız imajından kurtulmak istediğini her fırsatta belirtiyor.
Yetişkin film yönetmeni oldu
Skandalları bitmeyen oyuncu, bir yetişkin film sitesi için yönetmen koltuğuna oturmuş ve Vizyon Ödülü'ne layık görülmüştü.
23 yaşındaki yıldız, +18 film sitesi yönetmenliğinde gösterdiği başarı için ödül alırken ''Seneye tekrar görüşürüz'' diyerek, yetişkin film yönetmenliğine devam edebileceğinin sinyallerini vermişti.
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