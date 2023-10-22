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Selahattin Baki'den Erden Timur'a olay sözler! "Beni aradı, kendisi Alzaymır olabilir"

22.10.2023 23:22 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin 4-2'lik Hatayspor galibiyeti sonrasında Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'a yönelik sert açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-2 üstünlüğü ile sonuçlanan Hatayspor mücadelesi sonrası Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER...
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"SON DERECE MUTLUYUZ" 

"SON DERECE MUTLUYUZ" 

"17'de 17 yapan takımımızı tebrik ediyorum. Özlem duyduğumuz Kadıköy atmosferi geri geliyor. Bundan son derece mutluyuz."

"YALANCI VE SAHTEKAR" 

"YALANCI VE SAHTEKAR" 

"Yine futbolun dışına çıkıyoruz ama bazı yalancı ve sahtekarca açıklamalar yapıldı. Bir kere daha! Artık bu şahsın söylediklerini kamuoyunun ciddi anlamda sorgulaması gerekiyor."

"KARŞIMIZA ÇIKMADILAR"

"KARŞIMIZA ÇIKMADILAR"

"Teraziden kaçan hırsızdır dedi. Bizim için son derece trajikomik ve ironik. Biz zaten yönetime geldiğimizden beri kendilerini, bizim kendi penceremizden gördüğümüz TFF, MHK, Türk futbolu ile ilgili problemler, 1959 öncesi Fenerbahçe'nin yenilen hakları, hak arayışımız ve hak yürüyüşümüz ile ilgili zaten 4 kere teraziye çağırdık. Hatta dedik ki 'İstiyorsanız GSTV'ye çıkalım, başkanlar çıksın, başkanınız çıkamıyorsa başkan vekiliniz çıksın ya da her kimi istiyorsanız o çıksın. Ama çıksın biri' dedik. Dolayısıyla doğru. Teraziden kaçan hırsızdır. 4 defa davet ettik ama karşımıza çıkamadılar."

"LALE ORTA OLAYI VAHİM İDDİA"

"LALE ORTA OLAYI VAHİM İDDİA"

"Lale Orta olayı vahim iddia. Lale Orta'ın Başkanımız Ali Koç'a VAR görüntüsü gönderdiğini iddia etti. Hem Sayın Lale Orta hem Başkanımız Ali Koç 5 dakika içinde şiddetle reddetti. TFF'ye de olayın araştırılmasıyla ilgili başvuruda bulunduk. Başkanımız, hukuki hak arayışını hafta içi yapacak. Bir yalan da burada var. ciddi araştırılması gerekiyor. TFF, Türk futbolunun madem ki amiri, amirali ya aydınlatıcı olacaklar ya da bu oyunun bir parçası olacaklar."

"AKIL TUTULMASI YAŞIYORLAR" 

"AKIL TUTULMASI YAŞIYORLAR" 

"Temsilciler üyesi bir beyefendinin Koç Holding çalışanı olduğunu söyledi. Basit bir araştırmayla kendisinin 3 senedir emekli olduğunu, Koç Holding ile hiçbir alakası yok. Madem Koç Holding bu kadar rahatsızlık vesilesi bu camiada, kendi yönetim kurullarında şu anda mevcut Koç Holding çalışanı olan bir hanımefendi var. Hanımefendinin CV'sini 'Koç Holding'ten 'bir holding'e çevirmişler. Yani hanımefendi CV'sini değiştirecek kadar akıl tutulması yaşıyorlar."

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