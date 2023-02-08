Selçuk İnan ve Gökhan Zan depremde yaşadığı o anları anlattı! ''Bir oyuncumun kaburgası kırıldı, çoğu akrabamı kaybettim''

"MARKETİN AÇILDIĞINI GÖRDÜM"

Gökhan Zan: "Halk aç. En hızlı bir şekilde gıda, su ihtiyacı karşılanmazsa, bu insanlar ne yapabilir? Marketin açıldığını gördüm. Kendine aldı, evine götürdü. Bizzat şahit oldum buna. İnsanlar ne yapsın? Bu durumlar oluyor."