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Selçuk İnan ve Gökhan Zan depremde yaşadığı o anları anlattı! ''Bir oyuncumun kaburgası kırıldı, çoğu akrabamı kaybettim''

08.02.2023 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, deprem esnasında yaşadıklarını anlattı. Hatayspor ile oynadıkları maçtan sonra kötü hava şartları nedeniyle Hatay'da kalan Kasımpaşa ekibi depremi orada yaşadı. Gökhan Zan da bu açıklamaların ardından canlı yayına bağlanarak bölgeden son bilgileri aktardı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası açıklamalarda bulundu. Takım olarak Hatay'da olduklarını söyleyen Selçuk İnan, bir oyuncusunun kaburgasının kırıldığını ifade etti. Bu sözlerin ardından Gökhan Zan da HaberTürk canlı yayınına bağlanıp son durumu bildirdi.

"SU YOK, ELEKTRİK YOK!"

"SU YOK, ELEKTRİK YOK!"

Gökhan Zan: "Su yok, elektrik yok, çadır hiç yok. Buradaki insanlar soğuktan ölecekler. Artık enkaz altındakilerin cansız bedenlerini bekliyoruz. Herkesin umudu tükendi..."

"NE OLUR SESİMİZİ DUYSUNLAR"

"NE OLUR SESİMİZİ DUYSUNLAR"

"Çocuklar, bebekler, yaşlılar soğuktan ölecek. Ne olur sesimizi duysunlar."

"MARKETİN AÇILDIĞINI GÖRDÜM"

"MARKETİN AÇILDIĞINI GÖRDÜM"

Gökhan Zan: "Halk aç. En hızlı bir şekilde gıda, su ihtiyacı karşılanmazsa, bu insanlar ne yapabilir? Marketin açıldığını gördüm. Kendine aldı, evine götürdü. Bizzat şahit oldum buna. İnsanlar ne yapsın? Bu durumlar oluyor."

"TAKIMIM OTELDEYDİ"

"TAKIMIM OTELDEYDİ"

Süper Lig'de deplasmanda oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ardından kötü hava koşulları nedeniyle bölgede kaldıklarını ve depremi orada yaşadıklarını belirtten Selçuk İnan, takımının çelikten yapılan otelde kaldığını ve orada yakalandığını söyledi. Kulüp yönetimi hemen devreye girerek tüm oyuncuları İstanbul'a götürdüğünü ifade etti.

"BİR OYUNCUMUN KABURGASI KIRILDI"

"BİR OYUNCUMUN KABURGASI KIRILDI"

"Yaşanan o anlarda bir oyuncumun kaburgası kırıldı. Gerçekten çok zor, konuşarak ifade edemiyorum"

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kasımpaşa Selçuk İnan son durumu

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