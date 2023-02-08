Selçuk İnan ve Gökhan Zan depremde yaşadığı o anları anlattı! ''Bir oyuncumun kaburgası kırıldı, çoğu akrabamı kaybettim''

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası açıklamalarda bulundu. Takım olarak Hatay'da olduklarını söyleyen Selçuk İnan, bir oyuncusunun kaburgasının kırıldığını ifade etti. Bu sözlerin ardından Gökhan Zan da HaberTürk canlı yayınına bağlanıp son durumu bildirdi.
Gökhan Zan: "Su yok, elektrik yok, çadır hiç yok. Buradaki insanlar soğuktan ölecekler. Artık enkaz altındakilerin cansız bedenlerini bekliyoruz. Herkesin umudu tükendi..."
"Çocuklar, bebekler, yaşlılar soğuktan ölecek. Ne olur sesimizi duysunlar."
Gökhan Zan: "Halk aç. En hızlı bir şekilde gıda, su ihtiyacı karşılanmazsa, bu insanlar ne yapabilir? Marketin açıldığını gördüm. Kendine aldı, evine götürdü. Bizzat şahit oldum buna. İnsanlar ne yapsın? Bu durumlar oluyor."
Süper Lig'de deplasmanda oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ardından kötü hava koşulları nedeniyle bölgede kaldıklarını ve depremi orada yaşadıklarını belirtten Selçuk İnan, takımının çelikten yapılan otelde kaldığını ve orada yakalandığını söyledi. Kulüp yönetimi hemen devreye girerek tüm oyuncuları İstanbul'a götürdüğünü ifade etti.
"Yaşanan o anlarda bir oyuncumun kaburgası kırıldı. Gerçekten çok zor, konuşarak ifade edemiyorum"