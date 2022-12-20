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Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini Kasımpaşa'ya getiriyor! Okan Buruk'un istemediği yıldız...

20.12.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer haberleri: FIFA Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte herkes, sezonun geri kalanına odaklandı. Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un takımda istemediği iddia edilen Patrick van Aanholt ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörü Selçuk İnan'ın Hollandalı futbolcuyu Kasımpaşa'ya transfer etmek istediği öne sürüldü. İşte detaylar...

Transfer haberleri: Katar'ın ev sahipliği yaptığı FIFA Dünya Kupası'nın bitmesiyle birlikte futbolseverler, liglerde sezonun geri kalanına odaklanmış durumda... Dünya Kupası arasında Kasımpaşa'da teknik direktörlüğe başlayan Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini yeni takımında görmek istediğini yönetime iletti.

SELÇUK İNAN, GALATASARAY'DAN İSTİYOR

Galatasaray'da Fatih Terim'in son döneminde yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Selçuk İnan, deneyimli çalıştırıcı ile yollarınm ayrılmasının ardından boşa çıkmıştı.

İLK TRANSFERİ...

İLK TRANSFERİ...

Kasımpaşa'da Şenol Can'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen İnan, ilk transferini eski takımı Galatasaray'dan yapıyor.

AANHOLT'U İSTİYOR

AANHOLT'U İSTİYOR

Selçuk İnan'ın, sarı - kırmızılılarda birlikte çalıştığı sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'un kadroya katılmasını istediğini Kasımpaşa Yönetimi'ne ilettiği iddia edildi.

FESİH GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

FESİH GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un takımda istemediği öne sürülen Aanholt ile sarı - kırmızılı yönetimin bir süredir sözleşme fesih görüşmelerini sürdürdüğü belirtilmişti.

Bu sezon Galatasaray ile 9 maça çıkan Aanholt, 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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