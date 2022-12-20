Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini Kasımpaşa'ya getiriyor! Okan Buruk'un istemediği yıldız...

Transfer haberleri: Katar'ın ev sahipliği yaptığı FIFA Dünya Kupası'nın bitmesiyle birlikte futbolseverler, liglerde sezonun geri kalanına odaklanmış durumda... Dünya Kupası arasında Kasımpaşa'da teknik direktörlüğe başlayan Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini yeni takımında görmek istediğini yönetime iletti.
Galatasaray'da Fatih Terim'in son döneminde yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Selçuk İnan, deneyimli çalıştırıcı ile yollarınm ayrılmasının ardından boşa çıkmıştı.
Kasımpaşa'da Şenol Can'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen İnan, ilk transferini eski takımı Galatasaray'dan yapıyor.
Selçuk İnan'ın, sarı - kırmızılılarda birlikte çalıştığı sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'un kadroya katılmasını istediğini Kasımpaşa Yönetimi'ne ilettiği iddia edildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un takımda istemediği öne sürülen Aanholt ile sarı - kırmızılı yönetimin bir süredir sözleşme fesih görüşmelerini sürdürdüğü belirtilmişti.
Bu sezon Galatasaray ile 9 maça çıkan Aanholt, 2 asist yapma başarısı gösterdi.