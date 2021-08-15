YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Selden kurtardığı 9 günlük "Garip" isimli buzağısına evinde sevgiyle bakıyor

Selden kurtardığı 9 günlük "Garip" isimli buzağısına evinde sevgiyle bakıyor

15.08.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer köyünde yaşayan afetzede Emine Turgut: - "Evladımız gibi, evimizde, yan odada ayrı bir can oldu. Hem öksüzümüz hem garibimiz oldu. İsmini de 'Garip' koyduk"

Bartın'ın Ulus ilçesinde selden en çok zarar gören Zafer köyünde yaşayan Emine Turgut, boğulmak üzereyken kurtardığı 9 günlük buzağısına evinde özenle bakıyor.

Turgut, sel sularının yükselmesinin ardından evinin giriş katındaki ahırda bulunan büyükbaş hayvanlarını kurtarmak istedi.

Annesi telef olan 4 günlük buzağıyı eşiyle kucaklayarak evine çıkaran Turgut, bir odayı "Garip" ismini verdikleri hayvana ayırdı.

Yaklaşık 5 gündür buzağıya evinde bakan Turgut, hayvanı biberonla besleyerek evladı gibi büyütüyor.

- "Hem öksüzümüz hem garibimiz oldu"

Emine Turgut, AA muhabirine, gece saatlerinde şiddetli yağmur yağdığını, evinin önünün suyla dolduğunu, ahıra da su girmeye başladığını anlattı.

Eşiyle buzağıyı kucaklarına alıp eve götürdüklerini aktaran Turgut, "Evin bir odasını ona ayırdık, o gündür burada yaşıyor. Selin olduğu gün 4 günlüktü, bugün 9 günlük oldu. Annesi selde boğularak telef oldu." dedi.

Hayvanları çok sevdiğini dile getiren Turgut, "Buzağıyı ahırdayken de seviyorduk, evimize gelince daha ayrı seviyorum. Alıştık, evden ayrılması zor gelecek. Sabah ve öğle önce onun mamasını veriyorum. Akşam da aynısı oluyor, ondan sonra sofraya oturuyoruz. Evladımız gibi, evimizde, yan odada ayrı bir can oldu. Hem öksüzümüz hem garibimiz oldu. İsmini de 'Garip' koyduk." ifadelerini kullandı.

Selden kurtardığı 9 günlük "Garip" isimli buzağısına evinde sevgiyle bakıyor

- Zafer köyünde yaşayan afetzede Emine Turgut: - "Evladımız gibi, evimizde, yan odada ayrı bir can oldu. Hem öksüzümüz hem garibimiz oldu. İsmini de 'Garip' koyduk"

Selden kurtardığı 9 günlük "Garip" isimli buzağısına evinde sevgiyle bakıyor

Selden kurtardığı 9 günlük "Garip" isimli buzağısına evinde sevgiyle bakıyor

Selden kurtardığı 9 günlük "Garip" isimli buzağısına evinde sevgiyle bakıyor

Selden kurtardığı 9 günlük "Garip" isimli buzağısına evinde sevgiyle bakıyor

Selden kurtardığı 9 günlük "Garip" isimli buzağısına evinde sevgiyle bakıyor

Selden kurtardığı 9 günlük "Garip" isimli buzağısına evinde sevgiyle bakıyor

Selden kurtardığı 9 günlük "Garip" isimli buzağısına evinde sevgiyle bakıyor

Selden kurtardığı 9 günlük "Garip" isimli buzağısına evinde sevgiyle bakıyor
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sel

Bartın Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazar

İmsak
04:14
Sabah
05:52
Öğle
13:00
İkindi
16:50
Akşam
19:58
Yatsı
21:30

Bartın Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Pazar

Bartın Eczanesi
Merkez
Soner Eczanesi
Abdipasa
Kaleşah Eczanesi
Amasra
Çalışkan Eczanesi
Kozcagiz
Murat Eczanesi
Kurucasile
Burak Çelik Eczanesi
Ulus
Tümünü Göster
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kayseri'de midibüs şarampole devrildi: 19 yaralı

Kayseri'de midibüs şarampole devrildi: 19 yaralı

Tunceli'de serinlemek için Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu

Tunceli'de serinlemek için Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu

Gaziantep, Süper Lig'in ilk haftasındaki Fatih Karagümrük maçına hazır

Gaziantep, Süper Lig'in ilk haftasındaki Fatih Karagümrük maçına hazır

Çocuklardan yanan bölgelere fidan bağışı

Çocuklardan yanan bölgelere fidan bağışı

Mersin merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 17 kişi adliyede

Mersin merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 17 kişi adliyede

Assan Hanil'in Ar-Ge Direktörü Talip Usta oldu

Assan Hanil'in Ar-Ge Direktörü Talip Usta oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.