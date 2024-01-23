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  4. Selena Gomez zayıf halini paylaştı! "Mükemmel değilim ama olduğum kişiyle mutluyum"

Selena Gomez zayıf halini paylaştı! "Mükemmel değilim ama olduğum kişiyle mutluyum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.01.2024 13:57 | Son Güncelleme:
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Son olarak Only Murders In The Building adlı dizide rol alan Selena Gomez son dönemde aldığı kilolarla dikkat çekiyordu. Zayıf halini paylaşan Gomez paylaşımında “Bugün bir daha asla böyle gözükmeyeceğimi fark ettim" dedi.

Sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri olan oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez gerek özel hayatı gerekse paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz aylarda lupus probleminden sonra beden algısı ile sıkıntı yaşadığını söyleyen Gomez, sosyal medyada kilo aldığını söyleyen takipçilerine yanıt vermişti.


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DEĞİŞİMİYLE GÜNDEME GELDİ

Sosyal medya ve siber zorbalığın gözlerini açtığını söyleyen 27 yaşındaki şarkıcı “Benim lupusum var, böbrek ve yüksek kan basıncı ile mücadele ediyorum. Yani birçok sağlık sorunum var ve bununla beraber vücudumdaki değişimi fark ettim" dedi.

“Dürüst olmak gerekirse kilomu umursamıyorum çünkü insanlar her zaman eleştirecek bir şeyler bulacak” açıklamasında bulunan Gomez, geçtiğimiz yıllarda da kilosuyla ilgili gelen eleştirilerin çok beklenmedik olduğunu ve bu kadar kötü yorumlarla karşılaşmayı beklemediğini belirtmişti.

Kilo aldığımın farkına varmam, insanların bu konuda beni eleştirmesi üzerine oldu. Doğru olan bu. Bedenim hayatımda olanlara göre değişiyor" diyen Gomez son olarak zayıf halini paylaşarak "Bugün bir daha asla böyle gözükmeyeceğimi fark ettim" dedi.

Güzel oyuncu son halini de paylaşarak "Mükemmel değilim ama olduğum kişiyle mutluyum. Bazen kendim olmamın iyi bir şey olduğunu unutuyorum" ifadeleriyle takdir topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Selena Gomez sosyal medya
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