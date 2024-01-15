Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini gören tanıyamadı! "Resmen bambaşka biri olmuş"

Selena dizisinin oyuncuları merak konusu oluyor. Bunlardan biri de tabi ki Kıvılcım karakterine hayat veren Hazal Şenel.
Bir dönemin efsane dizileri arasında yer alan Selena'da Kıvılcım karakteri ile hafızalarımıza kazınan Hazal Şenel'in son halini görenler gözlerine inanamıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü isim adeta bambaşka birine dönüşmüş.
Değişimi ile adeta ağızları açıkta bırakan Hazal Şenel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda çok sayıda yorum ve beğeni alıyor. Şenel'in düzgün fiziği de dikkatlerden kaçmıyor. Kıvırcık kızıl saçlarında da değişiklik yapan güzel oyuncu saç rengini değiştirmiş ve düzleştirmiş.
İstanbul doğumlu olan Hazal Şenel, 18 Ağustos 1992 yılında dünyaya geldi. Selena dizisinde hayat verdiği 'Kıvılcım' rolüyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.
İlkokulu Beşiktaş Hüseyin Aycibin İlköğretim Okulu'nda okuyan başarılı oyuncu, lise eğitimini Yeni Levent Lisesi'nde tamamladı. Hazal Şenel, yüzme, paten voleybol gibi çeşitli sporlarla ilgileniyor.