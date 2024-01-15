Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini gören tanıyamadı! "Resmen bambaşka biri olmuş"

Değişimi ile adeta ağızları açıkta bırakan Hazal Şenel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda çok sayıda yorum ve beğeni alıyor. Şenel'in düzgün fiziği de dikkatlerden kaçmıyor. Kıvırcık kızıl saçlarında da değişiklik yapan güzel oyuncu saç rengini değiştirmiş ve düzleştirmiş.