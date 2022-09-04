"Seneye Hull City'de" Acun Ilıcalı'dan Batshuayi sözleri!

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ligin ilk 5 haftasında çıktığı karşılaşmalardan 3 galibiyet 1 beraberlik 1'de mağlubiyet alarak 10 puan toplamış durumda. Sarı-Lacivertliler'de hem ligde hem de Avrupa'da alınan sonuçlarla yüzler gülerken transfer döneminde son haftaya gelinirken, oldukça hareketli günler yaşanıyor.

"REZİLLİK"

Sarı-Lacivertliler şu ana kadar kadrosunu Joao Pedro, Luan Peres, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Joshua King, Bruma, Tiago Çukur, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, İrfan Can Eğribayat transferleriyle güçlendirirken, geçtiğimiz günler Süper Lig'de Beşiktaş forması da giymiş olan golcü oyuncu Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattığını açıklamış, bu transfer bazı çevrelerce beğenilmezken bazı taraftarlar "rezillilk" yorumunda bulunmuştu.

ILICALI'DAN PAYLAŞIM!

Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Batshuayi transferinin yankıları sürerken, Fenerbahçeli kimliği ile tanınan ve sahibi olduğu Hull City'ye Fenerbahçe'den birçok isim transfer eden Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli kulübün Michy Batshuayi transferini değerlendirdi.

"ÖNEMLİ BİR TRANSFER"

Ilıcalı yaptığı paylaşımda Belçikalı golcü ile ilgili "Michy Batshuayi’nin çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum, ligimize alışmış çok önemli bir yıldız bence. Fifa sıralamasında dünyanın ikinci milli takımının bu Haziran ayında oynadığı son 4 resmi maçta 2 gol 2 asist yapmış bir forvetin Fenerbahçe’ye gelmesi önemli bir olaydır."

"KÜÇÜMSEMEK DOĞRU DEĞİL"

"Bence bu transferi küçümsemek doğru değil küçümseyen de doğru yerde değil..." diyen Ilıcalı "Transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başarılar Michy Batshuayi." şeklinde bir paylaştım yaptı. Belçikalı golcü, geçen sezon kiralık oynadığı Beşiktaş’ta 14 gol atıp, 5 asist kaydetmişti.

"SENEYE HULL CITY'DE"

Şu ana kadar Fenerbahçe'den Ozan Tufan, Allahyar ve Pelkas'ı kadrosuna katan Acun Ilıcalı'nın bu sözlerinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar Michy Batshuayi için "Seneye Hull City'de" paylaşımlarında bulundu.