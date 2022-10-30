Şenol Güneş, ilk maçında Fatih Terim'i geride bıraktı! O detay karşılaşmanın sonunda ortaya çıktı...

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Ümraniyespor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah - beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçından 5-2'lik galibiyetle ayrılarak taraftarlarını mutlu etti. Beşiktaş'taki ikinci dönemine farklı bir galibiyet alarak başlayan Şenol Güneş ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

YENİ BİR REKOR

Güneş, Süper Lig'de ise yeni bir rekorun sahibi oldu. Deneyimli teknik adam, ligde 51. kez farklı bir takımı yendi ve Fatih Terim'i geride bırakarak Süper Lig tarihinde en fazla takımı mağlup eden teknik direktör oldu.