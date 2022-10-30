SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Şenol Güneş, ilk maçında Fatih Terim'i geride bıraktı! O detay karşılaşmanın sonunda ortaya çıktı...

Şenol Güneş, ilk maçında Fatih Terim'i geride bıraktı! O detay karşılaşmanın sonunda ortaya çıktı...

30.10.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, takımının başında ilk maçına Ümraniyespor karşısında çıktı. Siyah - beyazlılar, karşılaşmadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'taki ikinci dönemine galibiyetle başlayan Şenol Güneş ile ilgili bir istatistik maçtan sonra ortaya çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, Fatih Terim'i geride bırakarak Süper Lig tarihinde en fazla takımı mağlup eden teknik direktör oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Ümraniyespor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah - beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçından 5-2'lik galibiyetle ayrılarak taraftarlarını mutlu etti. Beşiktaş'taki ikinci dönemine farklı bir galibiyet alarak başlayan Şenol Güneş ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

ŞENOL GÜNEŞ, FATİH TERİM'İ GERİDE BIRAKTI

Ümraniyespor'u 5 golle geçen Beşiktaş'ta galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun (2), Wout Weghorst (2) ve Tayyip Talha Sanuç kaydetti.
Ümraniyespor'un sayıları ise 45. dakikada Del Valle ve 57. dakikada Avonou'dan geldi.

MAÇ SONUNDA ÜÇLÜ

MAÇ SONUNDA ÜÇLÜ
Siyah - beyazlıların yeni teknik direktörü Şenol Güneş, görevine galibiyetle başlamasının ardından maçın bitimiyle birlikte taraftarlara üçlü çektirdi.

YENİ BİR REKOR

YENİ BİR REKOR
Güneş, Süper Lig'de ise yeni bir rekorun sahibi oldu. Deneyimli teknik adam, ligde 51. kez farklı bir takımı yendi ve Fatih Terim'i geride bırakarak Süper Lig tarihinde en fazla takımı mağlup eden teknik direktör oldu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Şenol Güneş Ümraniyespor beşiktaş spor Süper Lig spor toto maçı spor tot süper li spor to maçın

En Çok Okunan Haberler

'Beni kınamayın' deyip itiraf etti! "Kocamı abisiyle aldatıyorum" deyip anlattı

'Beni kınamayın' deyip itiraf etti! "Kocamı abisiyle aldatıyorum" deyip anlattı

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta yeni zam yolda

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta yeni zam yolda

Rüya gerçek oluyor! Cristiano Ronaldo ev bile satın aldı...

Rüya gerçek oluyor! Cristiano Ronaldo ev bile satın aldı...

Galatasaray'dan yine ortalığı ayağa kaldıracak transfer hamlesi!

Galatasaray'dan yine ortalığı ayağa kaldıracak transfer hamlesi!

Toroğlu'nun Bahçeli ve Kılıçdaroğlu anısı gündem oldu! ''Bunların ikisi kavga ediyordu...''

Toroğlu'nun Bahçeli ve Kılıçdaroğlu anısı gündem oldu! ''Bunların ikisi kavga ediyordu...''

Napoli'de Mertens sevinci! Galatasaray sayesinde 10 milyon Euro'luk kazanç...

Napoli'de Mertens sevinci! Galatasaray sayesinde 10 milyon Euro'luk kazanç...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Seks istemeyen sevgilisini 100 kez bıçaklayıp kafasını kesti!

Seks istemeyen sevgilisini 100 kez bıçaklayıp kafasını kesti!

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.