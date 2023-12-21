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  4. Serdar Ali Çelikler'in bu çıkışı çok ses getirecek! Hakem yumruklama, Dilan Polat, Seçil Erzan... 'Devlet operasyon yaptığından beri...'

Serdar Ali Çelikler'in bu çıkışı çok ses getirecek! Hakem yumruklama, Dilan Polat, Seçil Erzan... 'Devlet operasyon yaptığından beri...'

21.12.2023 17:16 | Son Güncelleme:
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Türkiye'deki ana haber bültenlerinde en çok yer verilen konulardan biri de yeşil sahadaki ilginç olaylar! Geçtiğimiz hafta Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması, Tuzlaspor hakkında başlatılan soruşturma, Dilan Polat ve bazı fenomenler hakkındaki tutuklama kararları! Serdar Ali Çelikler'den gündem olacak iddia...

Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanından 3 puanla döndü fakat maça Fred'in kırmızı kart görmesi maça adeta damga vurdu! Fenerbahçe taraftarı karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'e büyük tepki gösterirken, yaşananların ardından sosyal medya adeta sallandı.

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Aynı şekilde hakem Halil Umut Meler'in Emre Belözoğlu'nu işaret ederek 'Benden özür dilemedi' demesi, Emre Belözoğlu cephesinin ise kısa süre sonra bir video paylaşarak koridordaki görüntülerini yayınlaması gündem olmuştu.

Ünlü futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Vole'de anlattıklarıyla TT (Trend Topic) listesine girdi. Serdar Ali Çelikler, hem Tuzlaspor'a yapılan soruşturmayı, hem futbol davasındaki Seçil Erzan fonunu, hem Halil Umut Meler'e atılan tekme ve yumrukları, hem de devletin bahis baronlarına operasyonlarını birbirine bağladı.

'TUHAF ŞEYLER OLUYOR' DİYEREK AÇIKLADI: 'DEVLET, OPERASYON YAPTIĞINDAN BERİ...'

'TUHAF ŞEYLER OLUYOR' DİYEREK AÇIKLADI: 'DEVLET, OPERASYON YAPTIĞINDAN BERİ...'

Serdar Ali Çelikler, yaşananlar hakkında şu yorumlarda bulundu: Dikkat edin. Devlet, bahis operasyonlarına başladığından beri tuhaf şeyler oluyor. Hakem yumruklanıyor, Durup dururken Fatih Terim’in adı başka şeylere karıştırılıyor. Halil Umut Meler, Emre Belözoğlu’nu işaret ediyor ve Emre anında yalanlıyor… Tuhaf şeyler oluyor.”

NE OLMUŞTU?

NE OLMUŞTU?

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kara para aklama operasyonlarının arkasında Kıbrıs merkezli bahis baronlarının olduğu iddia edilmişti. İçişleri Bakanlığı da bahis baronlarına yapılan operasyonları paylaşmış ve iki operasyon arasında bağlantı olduğu ifade edilmişti.

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Hakem Dilan Polat Emre Belözoğlu Serdar Ali Çelikler son dakika fenerbahçe de hakemi
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