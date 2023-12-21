Serdar Ali Çelikler'in bu çıkışı çok ses getirecek! Hakem yumruklama, Dilan Polat, Seçil Erzan... 'Devlet operasyon yaptığından beri...'

Ünlü futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Vole'de anlattıklarıyla TT (Trend Topic) listesine girdi. Serdar Ali Çelikler, hem Tuzlaspor'a yapılan soruşturmayı, hem futbol davasındaki Seçil Erzan fonunu, hem Halil Umut Meler'e atılan tekme ve yumrukları, hem de devletin bahis baronlarına operasyonlarını birbirine bağladı.

