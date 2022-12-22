Sergen Yalçın "Alalım diye yalvardım" demişti, Adana Demirspor transferi bitiriyor! Hulk adım adım Türkiye'ye geliyor...

"ALALIM DİYE YALVARDIM"

Öte yandan Hulk için teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde kazanılan şampiyonluk sonrasında "Ben devre arasında Hulk'u istedim, almadılar. Ekonomisi de çok büyük falan değildi, yalvardım alalım diye. Ekonomi var dediler, camianı korumak adına duruyorsun. Ne yapayım şimdi?" ifadelerini kullanmıştı.