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Sergen Yalçın "Alalım diye yalvardım" demişti, Adana Demirspor transferi bitiriyor! Hulk adım adım Türkiye'ye geliyor...

22.12.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, gerçekleştirdiği transferlerle Türk ve dünya basınında ses getirmişti. Mario Balotelli, Younes Belhanda, Yaroslav Rakitskyi, Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru gibi isimleri Türkiye'ye getiren Mavi Şimşekler şimdi de Hulk'un peşine düştü. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde "Transferini istedim" dediği yıldızın adım adım Adana Demirspor'a yaklaştığı öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 14 haftada topladığı 24 puanla 3. sırada yer alan Adana Demirspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon yükseldiği Süper Lig'de bugüne kadar Mario Balotelli, Younes Belhanda, Stambouli, Henry Onyekuru, Badou Ndiaye ve Artem Dzyuba gibi isimleri kadrosuna katmıştı.

HULK, ADANA DEMİRSPOR YOLUNDA

YİNE BÜYÜK BİR HAMLE

YİNE BÜYÜK BİR HAMLE

Mavi Şimşekler'in yine çok ses getirecek bir transferi bitirmek üzere olduğu ortaya çıktı.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

Adana Demirspor'un daha önce adı Beşiktaş ile anılan yıldız futbolcu Hulk ile anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

OCAK AYINDA RESMİLEŞECEK

OCAK AYINDA RESMİLEŞECEK

Kariyerini Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro'da sürdüren dünyaca ünlü oyuncu ile başkan Murat Sancak'ın görüşme sağladığı ve transferin ocak ayında resmileşeceği öne sürüldü.

"ALALIM DİYE YALVARDIM"

"ALALIM DİYE YALVARDIM"

Öte yandan Hulk için teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde kazanılan şampiyonluk sonrasında "Ben devre arasında Hulk'u istedim, almadılar. Ekonomisi de çok büyük falan değildi, yalvardım alalım diye. Ekonomi var dediler, camianı korumak adına duruyorsun. Ne yapayım şimdi?" ifadelerini kullanmıştı.

PERFORMANSI

PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 46 resmi maça çıkan 36 yaşındaki Hulk, 29 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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