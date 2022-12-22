Sergen Yalçın "Alalım diye yalvardım" demişti, Adana Demirspor transferi bitiriyor! Hulk adım adım Türkiye'ye geliyor...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 14 haftada topladığı 24 puanla 3. sırada yer alan Adana Demirspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon yükseldiği Süper Lig'de bugüne kadar Mario Balotelli, Younes Belhanda, Stambouli, Henry Onyekuru, Badou Ndiaye ve Artem Dzyuba gibi isimleri kadrosuna katmıştı.
Mavi Şimşekler'in yine çok ses getirecek bir transferi bitirmek üzere olduğu ortaya çıktı.
Adana Demirspor'un daha önce adı Beşiktaş ile anılan yıldız futbolcu Hulk ile anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.
Kariyerini Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro'da sürdüren dünyaca ünlü oyuncu ile başkan Murat Sancak'ın görüşme sağladığı ve transferin ocak ayında resmileşeceği öne sürüldü.
Öte yandan Hulk için teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde kazanılan şampiyonluk sonrasında "Ben devre arasında Hulk'u istedim, almadılar. Ekonomisi de çok büyük falan değildi, yalvardım alalım diye. Ekonomi var dediler, camianı korumak adına duruyorsun. Ne yapayım şimdi?" ifadelerini kullanmıştı.
Bu sezon takımıyla 46 resmi maça çıkan 36 yaşındaki Hulk, 29 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.