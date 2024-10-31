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Sergen Yalçın'ın itirafları gündeme bomba gibi düştü! ''Anlattıklarımı duyunca inanamayacaksınız"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.10.2024 12:23
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Spor hayatına yorumculuk yaparak devam eden Sergen Yalçın, açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde Jeremain Lens ile yaşadığı olayı ilk kez açıklayan Sergen Yalçın, Hollandalı futbolcuyu neden kadro dışı bıraktığını itiraf etti.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptığı döneme ait çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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JEREMAIN LENS İTİRAFI

JEREMAIN LENS İTİRAFI

Teknik direktörlük kariyerine ara verdiğini açıklayan Sergen Yalçın, KAFA Sports'un YouTube kanalında itiraflarda bulundu.

"KONUŞMAK İÇİN ODAYA ÇAĞIRDIM"

"KONUŞMAK İÇİN ODAYA ÇAĞIRDIM"

"Şimdi size bir olay anlatacağım. Duyduklarınıza inanamayacaksınız. Şoke olacaksınız. Lens'i bir gün odaya çağırdım. 'Biraz konuşalım' dedim, 'Konuşalım hocam' dedi."

"NEDEN ÇALIŞMIYORSUN DEDİM"

"NEDEN ÇALIŞMIYORSUN DEDİM"

"Antrenmanlarda neden çalışmadığını sordum."

"PREMIER LİG'DE BÖYLE OLSAN NE OLURDU?"

"PREMIER LİG'DE BÖYLE OLSAN NE OLURDU?"

'Sen Premier Lig'de oynadın, buradaki şu anki tempoda orada oynasan, seni ne yaparlardı dedim."

"KADRO DIŞI BIRAKIRLARDI"

"KADRO DIŞI BIRAKIRLARDI"

"Direkt kadro dışı bırakırlardı. Beni hiç kadroya bile almazlardı' dedi. Ben bu cevap karşısında şoke oldum."

Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Jeremain Lens lens beşiktaş
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