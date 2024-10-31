Sergen Yalçın'ın itirafları gündeme bomba gibi düştü! ''Anlattıklarımı duyunca inanamayacaksınız"

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptığı döneme ait çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Teknik direktörlük kariyerine ara verdiğini açıklayan Sergen Yalçın, KAFA Sports'un YouTube kanalında itiraflarda bulundu.
"Şimdi size bir olay anlatacağım. Duyduklarınıza inanamayacaksınız. Şoke olacaksınız. Lens'i bir gün odaya çağırdım. 'Biraz konuşalım' dedim, 'Konuşalım hocam' dedi."
"Antrenmanlarda neden çalışmadığını sordum."
'Sen Premier Lig'de oynadın, buradaki şu anki tempoda orada oynasan, seni ne yaparlardı dedim."
"Direkt kadro dışı bırakırlardı. Beni hiç kadroya bile almazlardı' dedi. Ben bu cevap karşısında şoke oldum."