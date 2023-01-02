Sergen Yalçın, 'Keşke gitmeseydi dediğim tek oyuncu' ifadelerini kullanmıştı! Mohamed Elneny, Spor Toto Süper Lig'e geri dönüyor...

Transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de topladığı 26 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş'ta ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalar sıklaştırıldı. Kadroya takviye yapılması gerektiğini dile getiren Şenol Güneş, orta sahanın güçlendirilmesi gerektiğine kanaat getirdi. O bölgede Salih Uçan, Gedson Fernandes, Atiba Hutchinson ve Dele Alli gibi isimleri bulunduran siyah - beyazlılardan flaş bir hamle geldi.