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Sergen Yalçın, 'Keşke gitmeseydi dediğim tek oyuncu' ifadelerini kullanmıştı! Mohamed Elneny, Spor Toto Süper Lig'e geri dönüyor...

02.01.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer haberleri: FIFA Dünya Kupası arasından sonra yeniden start alan Spor Toto Süper Lig'e bir beraberlik ve bir galibiyet ile geri dönen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah - beyazlılarda Valerien Ismael yerine göreve gelen ve transfer isteyen teknik direktör Şenol Güneş, hedeflenen şampiyonluk için kadroya katılması gereken isimleri belirledi. Sergen Yalçın'ın görev yaptığı dönemde 'Keşke gitmeseydi' dediği Mohamed Elneny için harekat başlatıldı. İşte detaylar...

Transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de topladığı 26 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş'ta ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalar sıklaştırıldı. Kadroya takviye yapılması gerektiğini dile getiren Şenol Güneş, orta sahanın güçlendirilmesi gerektiğine kanaat getirdi. O bölgede Salih Uçan, Gedson Fernandes, Atiba Hutchinson ve Dele Alli gibi isimleri bulunduran siyah - beyazlılardan flaş bir hamle geldi.

BEŞİKTAŞ'TA ROTA ELNENY

Sabah'ın haberine göre; harekete geçen Beşiktaş Yönetimi, gündemine daha önce de siyah - beyazlı formayı giymiş olan Mohamed Elneny'i aldı.

O DÖNEMDE DE İSTENMİŞTİ

O DÖNEMDE DE İSTENMİŞTİ

Beşiktaş, o 2019/20 sezonunda kiralık olarak oynayan Mısırlı futbolcunun bonservisini almak istemiş ancak 18 milyon euro'luk bedel, maddi imkansızlıklar nedeniyle ödenememişti.

RESMİ TEKLİF SUNULACAK

RESMİ TEKLİF SUNULACAK

Daha sonra İngiltere'ye dönen Elneny için Beşiktaş'ın ara transfer döneminde resmi teklifini sunacağı öğrenildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ

KİRALAMA FORMÜLÜ

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcu için siyah - beyazlı kurmayların devre arasında kiralama teklifinde bulunacağı aktarıldı.

EĞER OLMAZSA...

EĞER OLMAZSA...

Transferin gerçekleştirilememesi halinde ise imzanın sezon sonuna bırakılacağı kaydedildi.

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