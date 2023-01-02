Sergen Yalçın, 'Keşke gitmeseydi dediğim tek oyuncu' ifadelerini kullanmıştı! Mohamed Elneny, Spor Toto Süper Lig'e geri dönüyor...

Transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de topladığı 26 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş'ta ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalar sıklaştırıldı. Kadroya takviye yapılması gerektiğini dile getiren Şenol Güneş, orta sahanın güçlendirilmesi gerektiğine kanaat getirdi. O bölgede Salih Uçan, Gedson Fernandes, Atiba Hutchinson ve Dele Alli gibi isimleri bulunduran siyah - beyazlılardan flaş bir hamle geldi.
Sabah'ın haberine göre; harekete geçen Beşiktaş Yönetimi, gündemine daha önce de siyah - beyazlı formayı giymiş olan Mohamed Elneny'i aldı.
Beşiktaş, o 2019/20 sezonunda kiralık olarak oynayan Mısırlı futbolcunun bonservisini almak istemiş ancak 18 milyon euro'luk bedel, maddi imkansızlıklar nedeniyle ödenememişti.
Daha sonra İngiltere'ye dönen Elneny için Beşiktaş'ın ara transfer döneminde resmi teklifini sunacağı öğrenildi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcu için siyah - beyazlı kurmayların devre arasında kiralama teklifinde bulunacağı aktarıldı.
Transferin gerçekleştirilememesi halinde ise imzanın sezon sonuna bırakılacağı kaydedildi.