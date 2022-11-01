Sergen Yalçın sonunda sessizliğini bozdu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldı mı? Kendisi resmen açıkladı...

Beşiktaş'ın efsanesi Sergen Yalçın, TV 100'deki Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Siyah-beyazlıların başında 2 kupa kazanan ve sonrasında görevden ayrılan Yalçın, sessizliğini bu programla bozdu.

SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMALAR

FLAŞ ABOUBAKAR AÇIKLAMASI Sergen Yalçın: "Aboubakar'ın öyle büyük bir sakatlığının olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir sakatlık yoktu. Aboubakar'a baskı yaptılar, 'Kendimi riske atacağım' dedi, oynadı. Maçta yürüdü, 44. dakikada sakatlandı. 'Vuruldu mu bu?' dedim. Devrenin bitimine 1 dakika var, güleceğim, kendimi zor tutuyorum. Çapraz bağım koptu, öyle bir acı yaşamadım."

"TEKLİF GELDİ AMA KABUL ETMEDİM" Sergen Yalçın: "Ayrıldıktan hemen sonra teklifler geldi. 3 büyük takımdan gelmedi. Yurt dışından Katar'dan falan teklif geldi ama kabul etmedim"

"YARDIMCILARI ZOR TUTTUM" "Alanyaspor'dayken, neydi adı... Fenerbahçe'de de oynadı, İngiltere geçmişi var, uzun boylu... Cisse. Penaltıcı değildi. Aldı topu, kaçırdı. 2. penaltı oldu, bir daha kaçırdı. 3. penaltı oldu, topu aldı, yardımcıları zor tuttum, 'Bırak topu' diyoruz."

"O 5 DAKİKA BANA 50 SENE GİBİ GELDİ" "Göztepe maçında 5 dakika uzatma verildi. O 5 dakika, bana 50 sene gibi geldi. 94:58'te maçı bitirdi. O kadar saniye saydım."