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Sergen Yalçın sonunda sessizliğini bozdu! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldı mı? Kendisi resmen açıkladı...

01.11.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın sessizliğini bozdu. Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın programına katılan tecrübeli çalıştırıcı gündeme dair açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların Şenol Güneş tercihinden önce adı Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın yine verdiği demeçlerle gündeme oturdu. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif alıp almadığını itiraf eden Sergen Yalçın, Aboubakar'ın sakatlığı ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın efsanesi Sergen Yalçın, TV 100'deki Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Siyah-beyazlıların başında 2 kupa kazanan ve sonrasında görevden ayrılan Yalçın, sessizliğini bu programla bozdu.

SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMALAR

FLAŞ ABOUBAKAR AÇIKLAMASI

FLAŞ ABOUBAKAR AÇIKLAMASI
Sergen Yalçın: "Aboubakar'ın öyle büyük bir sakatlığının olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir sakatlık yoktu. Aboubakar'a baskı yaptılar, 'Kendimi riske atacağım' dedi, oynadı. Maçta yürüdü, 44. dakikada sakatlandı. 'Vuruldu mu bu?' dedim. Devrenin bitimine 1 dakika var, güleceğim, kendimi zor tutuyorum. Çapraz bağım koptu, öyle bir acı yaşamadım."

"TEKLİF GELDİ AMA KABUL ETMEDİM"

"TEKLİF GELDİ AMA KABUL ETMEDİM"
Sergen Yalçın: "Ayrıldıktan hemen sonra teklifler geldi. 3 büyük takımdan gelmedi. Yurt dışından Katar'dan falan teklif geldi ama kabul etmedim"

"YARDIMCILARI ZOR TUTTUM"

"YARDIMCILARI ZOR TUTTUM"
"Alanyaspor'dayken, neydi adı... Fenerbahçe'de de oynadı, İngiltere geçmişi var, uzun boylu... Cisse. Penaltıcı değildi. Aldı topu, kaçırdı. 2. penaltı oldu, bir daha kaçırdı. 3. penaltı oldu, topu aldı, yardımcıları zor tuttum, 'Bırak topu' diyoruz."

"O 5 DAKİKA BANA 50 SENE GİBİ GELDİ"

"O 5 DAKİKA BANA 50 SENE GİBİ GELDİ"
"Göztepe maçında 5 dakika uzatma verildi. O 5 dakika, bana 50 sene gibi geldi. 94:58'te maçı bitirdi. O kadar saniye saydım."

"BEN DAHA ÇOK KUPA KAZANIRIM"

"BEN DAHA ÇOK KUPA KAZANIRIM"
"Ben daha çok kupa kazanırım. Ben, bizim ekibimiz daha çok kupa kazanırız. Yazın bunu bir yere."
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Sergen Yalçın Candaş Tolga Işık beşiktaş 10

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