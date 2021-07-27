Serra Arıtürk kimdir? Serra Arıtürk kaç yaşında ve nereli?

Aşkın Tarifi dizisinin Naz'ı, Serra Arıtürk'ün kim olduğu merak konusu oldu. Berkcan Güven ile bir zamanlar sevgili olan Arıtürk 7 yaşında gitar çalmaya başladı ve ailesinin desteği ile çok sayıda konsere giderek müzik konusunda kendisini geliştirme fırsatına sahip oldu. İşte ayrıntılar...