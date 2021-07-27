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Serra Arıtürk kimdir? Serra Arıtürk kaç yaşında ve nereli?

27.07.2021 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi adlı dizide "Naz" karakterine hayat veren Serra Arıtürk'ün kim olduğu araştırılıyor. Serra Artürk, Aşkın Tarifi adlı dizide Kadir Doğulu ile başrolü paylaşıyor. Arıtürk bir zamanlar, sosyal medya fenomeni Berkcan Güven ile sevgiliydi. İşte ayrıntılar...

Aşkın Tarifi dizisinin Naz'ı, Serra Arıtürk'ün kim olduğu merak konusu oldu. Berkcan Güven ile bir zamanlar sevgili olan Arıtürk 7 yaşında gitar çalmaya başladı ve ailesinin desteği ile çok sayıda konsere giderek müzik konusunda kendisini geliştirme fırsatına sahip oldu. İşte ayrıntılar...

Serra Arıtürk kimdir?

22 Haziran 1998 İstanbul doğumlu Serra Arıtürk 23 yaşındadır. Sarıtürk, 7 yaşındayken gitar çalmaya başladı.
Sarıtürk, gitar konusunda Hüsrev İsfendiyaroğlu'dan eğitim aldı. Lise sondan itibaren şarkı söylemeye başladı.
Oyuncu Sarıtürk şarkı söylemeye başlamasının ardından Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer aldı. Ancak okul sebebiyle korodan ayrıldı ve eğitim hayatına devam etti.
Özel Denizatı Anadolu Lisesi'nde okudu. Ardından Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini kazandı.
Serra Arıtürk İstanbul, Kadıköy'de yaşıyor. Aşkın Tarifi adlı dizide Kadir Doğulu ile başrolü paylaşıyor.
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Aşkın tarifi dizisi Serra Arıtürk
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