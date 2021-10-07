Sevgilisiyle çıplak poz bile vermiş! İşte Mehmet Ali Erbil'in ağızları açık bırakan aşk listesi

Magazin dünyasının en sansasyonel isimlerinden olan Mehmet Ali Erbil, gün geçmiyor ki yeni bir olayla kendisini hatırlatmasın. Geçmişte yaptığı çıkışlarla Türk toplumunun hafızasına kazınan Mehmet Ali Erbil ile küçük bir magazin yolculuğuna çıkmaya ne dersiniz? O halde başlayalım...