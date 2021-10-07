Sevgilisiyle çıplak poz bile vermiş! İşte Mehmet Ali Erbil'in ağızları açık bırakan aşk listesi

Magazin dünyasının en sansasyonel isimlerinden olan Mehmet Ali Erbil, gün geçmiyor ki yeni bir olayla kendisini hatırlatmasın. Geçmişte yaptığı çıkışlarla Türk toplumunun hafızasına kazınan Mehmet Ali Erbil ile küçük bir magazin yolculuğuna çıkmaya ne dersiniz? O halde başlayalım...
İŞTE MEHMET ALİ ERBİL'İN ''YOK ARTIK'' DEDİRTEN AŞK LİSTESİ
Mehmet Ali Erbil, 1980 yılında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile dünyaevine girdi. 1985 yılında boşanan çift, aynı yıl yeniden evlendi.
Bu evlilikten Sezin Erbil dünyaya geldi.
Erbil, 1989 yılında Nergis Kumbasar ile evlendi.
Bu evlilikten ise Yasmin Erbil dünyaya geldi. Ancak Mehmet Ali Erbil, kızı henüz 1 yaşındayken Kumbasar'dan boşandı.
Ardından oyuncu Ebru Cündübeyoğlu ile aşk yaşayan yıldız, yine rahat durmadı ve hedefe Özlem Yıldız'ı koydu. Bunu fark eden Cündübeyoğlu, Erbil'den ayrıldı.