Sevilla, Marcao transferini yaptığına yapacağına pişman oldu! Tek maça çıkmadan sakatlandı...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da birçok yeni isim takıma katılırken, Marcao da kulüpten ayrılmıştı. İspanya La Liga ekibi Sevilla, Brezilyalı futbolcuyu 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle sarı - kırmızılılardan transfer etmişti. İspanyol temsilcisi, Marcao sonrasında Nelsson için de nabız yoklamış ancak transferi bitirememişti.

MARCAO YİNE SAKATLANDI

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olduktan sonra İspanyol kulübüne gittiği günden beri sürekli sakatlık problemleriyle uğraşan ve tek bir maça dahi çıkmayan Marcao yine sakatlandı.

YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Geçtiğimiz hafta takımla antrenmanlara başlayan Brezilyalı stoperin adalesinde yırtık tespit edildi.

SAHALARDAN 3 HAFTA UZAK KALACAK

Sevilla'dan yapılan açıklamaya göre; Marcao'nun sol bacak arka adalesinde mikro yırtığa rastlandı. 26 yaşındaki futbolcunun sahalardan 3 hafta uzak kalacağı ifade edildi.

TARAFTAR PİŞMAN OLDU

Deneyimli savunmacının sakatlıklar nedeniyle henüz sahaya çıkamaması Sevilla taraftarının tepkisini çekti. Taraftarlar, Marcao yerine Nelsson'un alınması gerektiğini dile getirerek pişmanlıklarını belirttiler.

"ASLA VAZGEÇMEM"

Marcao, sosyal medya hesabından "Buradaki başlangıç planlandığım gibi gitmiyor, ancak kendimi toparlamak ve bu kulüp için her şeyimi vermek için gösterilen özveri ve çaba eksik olmayacak. Asla vazgeçmem!" yazılı bir mesaj yayımladı.