MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şevval Şahin'e Marcus'tan kasetli şantaj iddiası: Yayınlarsam hayatın biter

Şevval Şahin'e Marcus'tan kasetli şantaj iddiası: Yayınlarsam hayatın biter

28.07.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manken Şevval Şahin, boğazda yemek yediği Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la geçtiğimiz günlerde barışmıştı. Magazin gündeminde şaşkınlık yaratan barışma kararı sonrası Şahin ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Şahin'in eski aşkına dönmesinin sebebinin şantaj olduğu öne sürüldü. İddiaya göre Aral, "Elimdeki görüntülerini yayınlarsam hayatın biter" diyerek Şahin'i barışmaya zorladı.

Miss Turkey 2018 yarışmasından birincilikle çıkan güzel isim Şevval Şahin, eski erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral'ın Bebek'teki bir mekanda Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı deniz atması olayıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

BOMBA İDDİA! YİĞİT MARCUS'TAN ŞEVVAL ŞAHİN' KASETLİ ŞANTAJ

YİĞİT İÇİN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞTI

YİĞİT İÇİN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞTI
Olay sonrası Şevval Şahin, Yiğit'e dava açıp "100 metreden fazla yaklaşmama cezası" aldırmıştı.
Geçtiğimiz günlerde olaylı çiftin aşk hayatıyla ilgili flaş bir gelişme yaşanmıştı.
Şahin ve Marcus Aral yeniden bir araya gelerek ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı almışlardı.

ŞAHİN'E KASETLİ ŞANTAJ İDDİASI

ŞAHİN'E KASETLİ ŞANTAJ İDDİASI
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Şahin'in 1 hafta sonra tekrar eski aşkına dönmesinin sebebi şantaj.
İddiaya göre Aral, Şahin'i "Elimdeki görüntülerini yayınlarsam hayatın biter" diyerek tehdit etti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

İbrahim Tatlıses: 10 TL'ye lahmacun mu olur?

İbrahim Tatlıses: 10 TL'ye lahmacun mu olur?

YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı

Bakan Koca, "Son dakika" diyerek açıkladı

Bakan Koca, "Son dakika" diyerek açıkladı

Fatih Terim'den gazeteciye sert sözler

Fatih Terim'den gazeteciye sert sözler

Kan donduran cinayeti nasıl işlediğini anlattı

Kan donduran cinayeti nasıl işlediğini anlattı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

19 bin liralık hesap ödeyince olay çıktı! İşte görüntüler

19 bin liralık hesap ödeyince olay çıktı! İşte görüntüler

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

Yıllar sonra buluştular! Sosyal medya yıkıldı

Yıllar sonra buluştular! Sosyal medya yıkıldı

Aşı kaynaklı ölüm iddiaları sonrası aileden açıklama!

Aşı kaynaklı ölüm iddiaları sonrası aileden açıklama!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.