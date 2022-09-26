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Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği

26.09.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği

Adana'da, Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği yaşanıyor.

Kent merkezinden geçerek Çukurova'nın verimli tarım arazilerini sulayan Seyhan Nehri kıyılarına hafriyat dökülüyor.

Narenciye bahçeleri ve tarlaların yanından geçen nehrin kıyısına, kamyonlarla getirilen hafriyatların yanı sıra çeşitli atıklar da bırakılıyor.

Atıklar ve hafriyat yığınları, zaman zaman iş makineleriyle nehre sürükleniyor.

Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği

Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği

Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği

Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği

Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği

Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği

Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği

Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği

Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği

Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği

Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği

Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği

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Anahtar Kelimeler:
Seyhan Nehri‎ Adana hafriyat

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