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Seyhan Nehri'nde yosun birikintileri oluştu

28.06.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Deda Büyüköztürk: - "Su açıldığında yosunların temizlenmesi için 5 Temmuz'dan itibaren çalışmalarımıza başlayacağız"

Adana'da, baraj kapaklarındaki çalışma nedeniyle suyu kesilen Seyhan Nehri'nde artan yosunlar, 5 Temmuz'dan itibaren temizlenmeye başlanacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Regülatör Köprü'nün kapaklarındaki çalışma nedeniyle Seyhan Nehri'nin suyunu kesti.

Suyun kesilmesinin ardından yosunların nehrin yüzeyine yayıldığı görüldü.

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Deda Büyüköztürk, AA muhabirine, Seyhan Nehri'nde her yıl bu dönemlerde yosun sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Yosunun günlük 2 metreye kadar büyüyebildiğini anımsatan Büyüköztürk, "Bu dönemlerde, teknemizdeki makinelerle nehirde çalışıp yosunları kökten kesip topluyorduk. DSİ 6. Bölge Müdürlüğü, baraj kapaklarındaki çalışma nedeniyle 5 Temmuz'a kadar su veremeyeceğini bize bildirdi. Su olmadığı için teknemizi çalıştıramıyoruz ve yosunu temizleyemiyoruz. Su açıldığında yosunların temizlenmesi için 5 Temmuz'dan itibaren çalışmalarımıza başlayacağız." diye konuştu.

Vatandaşlardan Latif Zengin de nehrin yüzeyindeki yosunların kötü bir görüntü oluşturduğunu belirtti.

Seyhan Nehri'nde yosun birikintileri oluştu

- Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Deda Büyüköztürk: - "Su açıldığında yosunların temizlenmesi için 5 Temmuz'dan itibaren çalışmalarımıza başlayacağız"

Seyhan Nehri'nde yosun birikintileri oluştu

Seyhan Nehri'nde yosun birikintileri oluştu

Seyhan Nehri'nde yosun birikintileri oluştu

Seyhan Nehri'nde yosun birikintileri oluştu

Seyhan Nehri'nde yosun birikintileri oluştu

Seyhan Nehri'nde yosun birikintileri oluştu

Seyhan Nehri'nde yosun birikintileri oluştu

Seyhan Nehri'nde yosun birikintileri oluştu

Seyhan Nehri'nde yosun birikintileri oluştu

Seyhan Nehri'nde yosun birikintileri oluştu

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