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Shang-Chi ve On Halka Efsanesi ne zaman vizyona giriyor? Shang-Chi ve On Halka Efsanesi oyuncuları kimler?

04.09.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fantastik macera türündeki filmleri yakından takip eden seyircilerin gözleri Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Shang-Chi ve On Halka Efsanesi) filmine çevrildi. Shang-Chi ve On Halka Efsanesi'nin ne zaman vizyona gireceği belli oldu. Söz konusu filmin oyuncu kadrosunda Simu Liu, Tony Leung gibi isimler yer alıyor. İşte merak edilenler...

Destin Daniel Cretton tarafından yönetilen, David Callaham tarafından yazılan Shang-Chi ve On Halka Efsanesi filmi macera ve aksiyon türünden hoşlanan seyircilerin gündeminde yer alıyor. Söz konusu filmin vizyona giriş tarihi belli oldu. Kanadalı aktör Simu Liu filmde "Shang-Chi" rolüne hayat veriyor. Shang-Chi, ölümsüz bir büyücü olan babası tarafından suikastçi olmak için yetiştirildi. İşte ayrıntılar...

SHANG-CHİ VE ON HALKA EFSANESİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Shang-Chi ve On Halka Efsanesi filmi Amerika'da ve yayınlandığı diğer ülkelerde 3 Eylül'de vizyona girdi. Seyirciler filmi, filmin gösterildiği salonlardan bugün itibarıyla izleyebilir.

SHANG-CHİ VE ON HALKA EFSANESİ KONUSU NEDİR?

SHANG-CHİ VE ON HALKA EFSANESİ KONUSU NEDİR?
Shang-Chi ve On Halka Efsanesi Marvel çizgi roman evrenine 1973'te dahil olan Shang-Chi karakterinin hayatını ele alıyor. Shang-Chi, ölümsüz bir büyücü olan babası tarafından suikastçı olmak için yetiştirildi.
Shang-Chi'nin babası simya ile ilgilenen ve insanüstü dövüş tekniğine sahip olan biridir. Shang-Chi babasının kötü biri olduğunu fark eder. Sahip olduğu güçlerini, onun krallığını yok etmek için kullanır.
Bu esnada babasının düşmanı ile dostluk kurar ve dünyayı gezerek diğer süper kahramanlarla tanışır.

SHANG-CHİ VE ON HALKA EFSANESİ OYUNCULARI

SHANG-CHİ VE ON HALKA EFSANESİ OYUNCULARI
* Simu Liu, Shang-Chi: Yetenekli bir dövüş sanatçısı * Tony Leung, Mandarin: Ten Rings terör örgütünün lideri * Awkwafina, Katy * Ronny Chieng, Jon Jon * Michelle Yeoh, Jiang Nan
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