Shang-Chi ve On Halka Efsanesi ne zaman vizyona giriyor? Shang-Chi ve On Halka Efsanesi oyuncuları kimler?

Destin Daniel Cretton tarafından yönetilen, David Callaham tarafından yazılan Shang-Chi ve On Halka Efsanesi filmi macera ve aksiyon türünden hoşlanan seyircilerin gündeminde yer alıyor. Söz konusu filmin vizyona giriş tarihi belli oldu. Kanadalı aktör Simu Liu filmde "Shang-Chi" rolüne hayat veriyor. Shang-Chi, ölümsüz bir büyücü olan babası tarafından suikastçi olmak için yetiştirildi. İşte ayrıntılar...

SHANG-CHİ VE ON HALKA EFSANESİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Shang-Chi ve On Halka Efsanesi filmi Amerika'da ve yayınlandığı diğer ülkelerde 3 Eylül'de vizyona girdi. Seyirciler filmi, filmin gösterildiği salonlardan bugün itibarıyla izleyebilir.

SHANG-CHİ VE ON HALKA EFSANESİ KONUSU NEDİR? Shang-Chi ve On Halka Efsanesi Marvel çizgi roman evrenine 1973'te dahil olan Shang-Chi karakterinin hayatını ele alıyor. Shang-Chi, ölümsüz bir büyücü olan babası tarafından suikastçı olmak için yetiştirildi.

Shang-Chi'nin babası simya ile ilgilenen ve insanüstü dövüş tekniğine sahip olan biridir. Shang-Chi babasının kötü biri olduğunu fark eder. Sahip olduğu güçlerini, onun krallığını yok etmek için kullanır.

Bu esnada babasının düşmanı ile dostluk kurar ve dünyayı gezerek diğer süper kahramanlarla tanışır.